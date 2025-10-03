Philipsen gewinnt erneut Münsterland Giro

Vorjahressieger Jasper Philipsen aus Belgien hat erneut den Münsterland Giro der Radprofis gewonnen. Der Ausnahmesprinter vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich vor seinem Landsmann Arnaud De Lie und dem Tschechen Pavel Bittner durch. Von den deutschen Sprintern um Pascal Ackermann konnte keiner in die Entscheidung um den Sieg eingreifen. Einer der Mitfavoriten, der Europameister Tim Merlier aus Belgien, stürzte fünf Kilometer vor dem Ziel.

Philipsen hatte das Rennen angesichts der starken Konkurrenz zuvor mit einer «Weltmeisterschaft der Sprinter» verglichen. Und tatsächlich lief es von Beginn an auf eine Entscheidung auf den letzten Metern hinaus. Zwar setzte sich recht bald nach dem Start in Stromberg eine dreiköpfige Spitzengruppe ab. Das Hauptfeld gestattete ihr jedoch keinen ausreichenden Vorsprung.

Rund 45 Kilometer vor dem Ziel wurden die Ausreißer eingeholt. Auch weitere Attacken blieben ohne Erfolg. Nach 192 Kilometern durfte dann Philipsen auf dem Schlossplatz in Münster jubeln.

Das Hauptfeld rollt durchs Münsterland. Foto: David Inderlied/dpa

Jasper Philipsen (r) ist beim Münsterland Giro erneut zum Sieg gesprintet. Foto: David Inderlied/dpa