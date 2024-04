Radsport

vor 32 Min.

Pläne der Bundesregierung sorgen für Unruhe bei Mountainbikern

Plus Ein Gesetz könnte das Radfahren im Wald einschränken. Von möglicher Willkür ist die Rede. In Augsburg hält man nichts von Verboten – und arbeitet lieber zusammen.

Von Bill Titze

Einfach in den Wald und mit dem Mountainbike drauflosfahren – das könnte in Deutschland bald deutlich schwieriger werden. Ein geleakter Gesetzentwurf des Landwirtschaftsministeriums sieht vor, die Nutzung von Wegen einzuschränken. Bei Mountainbikern sorgt das für Entsetzen, für Waldbesitzer dagegen wäre das ein Fortschritt. Während ein Mountainbike-Verband kritisch auf das Vorhaben blickt, versuchen Beteiligte im Raum Augsburg, ohne Verbote ein Auskommen zu finden.

Seit der Coronapandemie erlebt das Mountainbiken einen Boom. Viele Millionen Menschen in Deutschland radeln in ihrer Freizeit über Stock und Stein. Bisher war das ohne größere Einschränkungen möglich. Nun könnte das Landwirtschaftsministerium das aus dem Jahr 1975 stammende Bundeswaldgesetz aber dahingehend ändern, dass "nur auf Straßen und dafür geeignete Wegen" Radfahren zulässig ist. So steht es zumindest in einem geleakten Referentenentwurf. Dort heißt es, dass ein Weg dann für das Radfahren geeignet sei, wenn "er bei objektiver Betrachtung von einem Radfahrenden mit durchschnittlicher Fertigkeit und Fahrweise für die jeweilige Radsportart befahren werden kann, ohne sich und andere zu gefährden, die Bewirtschaftung zu behindern, den Weg zu beschädigen oder gegen sonstige Vorschriften zu verstoßen." Ansatzpunkte seien dabei beispielsweise das Gefälle oder die Übersichtlichkeit des Weges. Das Befahren mancher Strecken, sogenannter Trails, könnte in Zukunft somit illegal sein. Diese "Eignung" der Wege ist im derzeit geltenden Gesetz nicht vorgeschrieben. Genauso wenig wie das Verbot, eigene Strecken online über Apps zu tracken. Dieses ist ebenfalls im Referentenentwurf enthalten.

