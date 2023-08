Rad-WM: Hinze und Friedrich im Sprint-Halbfinale

Die deutschen Sprinterinnen haben bei der Rad-WM in Glasgow die nächste Medaille auf der Bahn sicher.

Die mehrmaligen Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich erreichten das Halbfinale in der Königsdisziplin Sprint. Damit wird mindestens eine deutsche Fahrerin auf dem Podium stehen. Die Entscheidung fällt am Mittwoch.

Friedrich schaltete im Viertelfinale sogar die amtierende Weltmeisterin Mathilde Gros in zwei Läufen aus und nahm damit erfolgreich Revanche. Im vergangenen Jahr hatte die 23-Jährige bei den Titelkämpfen in Paris das Sprint-Finale gegen die Französin verloren. Auch Hinze gewann ihre beiden Läufe gegen die Chinesin Liying Yuan souverän. Für Teamkollegin Pauline Grabosch war dagegen im Achtelfinale Endstation.

Hinze, Friedrich und Grabosch hatten zum Auftakt am vergangenen Donnerstag zum vierten Mal in Serie Gold mit der Mannschaft gewonnen. Hinze gewann anschließend auch Gold im 500-Meter-Zeitfahren, in dem Friedrich auf Platz drei fuhr. Bronze gab es für Friedrich auch im Keirin.

(dpa)