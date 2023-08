Rad-WM: Kopecky siegt im Frauen-Straßenrennen

Die Belgierin Lotte Kopecky hat zum Abschluss der Rad-WM in Schottland das Straßenrennen der Frauen gewonnen.

Die 27-Jährige holte sich nach 154,1 Kilometern den Sieg vor der niederländischen Tour-Siegerin Demi Vollering und Cecilie Ludwig aus Dänemark. Die als Mitfavoritin ins Rennen gegangene Deutsche Meisterin Liane Lippert musste sich mit dem 19. Platz begnügen.

In der U23-Klasse, die im Rahmen des Frauen-Wettbewerbs ausgetragen wurde, erfüllten sich die Hoffnungen von Zeitfahr-Weltmeisterin Antonia Niedermaier auf eine weitere Medaille ebenfalls nicht. Die 20-Jährige hatte schon früh den Anschluss an das Peloton verpasst.

Das deutsche Team wartet damit weiter auf die erste Medaille im Straßenrennen der Frauen seit 2014, als Lisa Brennauer auf den zweiten Platz gefahren war. Der letzte Titelgewinn liegt sogar schon 18 Jahren zurück. In Schottland gab es in den Eliterennen für die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer lediglich einen dritten Platz in der Mixed-Staffel. Dazu hatte es im Nachwuchsbereich drei weitere Medaillen gegeben.

(dpa)