Radsport

vor 2 Min.

Radprofi Georg Zimmermann vor Tour-Start: Ein Etappensieg ist das Ziel

Plus Der Augsburger Georg Zimmermann spricht kurz vor dem Start der Tour de France über die Streckenführung, seine Ziele, gefährliche Etappen, Risiko und den tödlichen Unfall von Gino Mäder.

Von Robert Götz

Hallo Herr Zimmermann, es ist Ihre dritte Teilnahme an der Tour de France. Was macht diese für Sie so besonders?

Georg Zimmermann: Die Streckenführung ist auf jeden Fall mit Abstand die schwerste, seit ich teilnehme. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Vor allem, weil die Tour von Anfang bis Ende bergig ist. Oft war es so, dass die erste Woche eher flach ist. Aber in diesem Jahr geht es gleich vom Start in Bilbao im Baskenland richtig los.

