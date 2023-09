Radsport

18:00 Uhr

Radprofi Zimmermann: Noch einmal Anspannung nach 12.600 Kilometern

Georg Zimmermann muss in einem besonderen Rennen für sein Team noch einmal richtig Gas geben.

Plus Radprofi Georg Zimmermann startet am Donnerstag beim eigentlich zweitklassigen Circuit Franco-Belge. Doch dieses Eintagesrennen hat eine besondere Bedeutung für seinen Rennstall Intermarche-Wanty.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Die Rennsaison für Radprofi Georg Zimmermann begann vor fast genau acht Monaten Anfang Februar mit der Valencia-Rundfahrt. Über 12.600 Kilometer hat der 25-jährige Neusässer, der in Augsburg wohnt, für seinen belgischen Rennstall Intermarche-Wanty schon absolviert. Gewann eine Etappe beim Critérium du Dauphiné, sorgte für Furore mit einem zweiten Platz bei der zehnten Etappe der Tour de France. „Langsam merke ich die Anstrengungen“, sagt Zimmermann.

Start vor dem Materiallager von Intermarche-Wanty

Doch am Donnerstag wartet noch einmal eine besondere Herausforderung auf ihn. Und das eigentlich bei einem zweitklassigen Eintagesrennen, dem Circuit Franco-Belge. Das Besondere daran: Es ist das Heimrennen seines Rennstalls. In Tournai, der 68.000-Einwohner-Stadt im belgischen Wallonien, ist der Sitz des Rennstalls. „Wir starten direkt vor unserem Materiallager“, erklärt Zimmermann. Selbstverständlich, dass dort Intermarche mit seinen acht besten Fahrern antritt wie Top-Sprinter Biniam Girmay (Eritrea), Lorenzo Rota (Italien), Mike Teunissen (Belgien) und auch Georg Zimmermann. Vor den Sponsoren und heimischen Fans wird ein Spitzenplatz erwartet. Das Rennen wird zu einer riesigen Party, Zimmermann und Co sollten dazu auch die richtigen Ergebnisse liefern. „Da ist schon ein bisschen Druck drauf“, sagt Zimmermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen