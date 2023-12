Radrennfahrer Marco Brenner wird ein Schweizer

Plus Seit Wochen ist es ein offenes Geheimnis. Jetzt hat es der Radsport-Weltverband öffentlich gemacht. Radrennfahrer Marco Brenner verlässt seinen Rennstall DSM-Firmenich und wechselt in die Schweiz zu Tudor.

Als vor wenigen Tagen der Radsport-Weltverband UCI die Teamübersichten für die neue Saison veröffentlichte, wurde bestätigt, was seit Wochen schon als Gerücht durch die Szene waberte: Der Augsburger Marco Brenner verlässt das niederländische WorldTour-Team dsm-firmenich und wechselt zum Schweizer Rennstall Tudor von Fabian Cancellara. Denn auf der Homepage der UCI wird der 21-jährige Marco Brenner bei Tudor gelistet. Demnach hat die Mannschaft von Fabian Cancellara den ehemaligen Weltranglistenersten bei den Junioren bereits offiziell registriert.

Jetzt ist der Wechsel also offiziell, doch alle beteiligten Parteien hüllen sich noch in Schweigen. Bisher gab es noch keine Verlautbarungen der beiden Teams und Brenners Agent, Ken Sommer von der angesehenen Berater-Agentur Corso-Sports, sagt nur: „Wir werden uns dazu nicht äußern, solange es die Teams nicht getan haben.“