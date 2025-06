So blickt Augsburgs Rad-Hoffnung Georg Zimmermann auf die Tour de France

Als Georg Zimmermann vor der Tour de Suisse nach seinem Ziel bei der achttägigen Rundfahrt in der Schweiz gefragt wurde, antwortete der Augsburger Radprofi: „Mit einem Platz unter den Top 20 wäre ich sehr zufrieden.“ Und der 27-jährige Intermarche-Fahrer lieferte fast eine Punktladung ab. Nach 1283 schweren Rennkilometern fuhr er im Gesamtklassement auf Platz 15, mit 14:18 Minuten Rückstand auf den Gesamtsieger Joao Almeida aus Portugal von UAE Team Emirates. Damit kann Zimmermann mit Selbstvertrauen in die Tour de France gehen, die am 5. Juli in Lille startet und nach 21 Etappen am 27. Juli in Paris endet.

Keine Platzierung unter den Top-Ten bei der Tour de Suisse

Bei der Tour de Suisse hätte Zimmermann sicher gerne das eine oder andere Platzierungs-Ausrufezeichen gesetzt, zum Beispiel mit einem Top-Ten-Platz, was ihm aber nicht richtig gelingen wollte. Er stellte aber auch klar, dass sein Schwerpunkt auf der Tour de France liegen wird. Gleich zu Beginn deutete Zimmermann seine Formstärke bei der ersten Etappe rund um Küssnacht an, fuhr 93 Kilometer in der Spitzengruppe mit und wurde am Ende Etappen-13. Die Top Ten verpasste er auch auf der siebten und letzten „normalen“ Etappe von Neuhausen am Rheinfall nach Emmetten nur knapp. Er wurde Zwölfter. Beim Bergzeitfahren zum Abschluss der Tour hielt Zimmermann als 47. den Schaden in Grenzen, auch wenn der Kampf gegen die Uhr nicht zu seinen Stärken gehört. Zwar hatte er als 47. über vier Minuten Rückstand auf Sieger Almeida, allerdings verlor er im Gesamtklassement nur noch einen Rang und wurde abschließend 15. Zimmermann hatte sein Ziel erreicht.

Vor der Tour de France steht am Wochenende aber noch die deutsche Meisterschaft in Linden in der Westpfalz auf dem Programm.