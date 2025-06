Tour de France ohne Olympiasieger Carapaz

Rad-Olympiasieger Richard Carapaz muss auf die anstehende Tour de France verzichten. Der 32 Jahre alte Profi aus Ecuador hatte im vorigen Jahr das Bergtrikot bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen, kann nach Angaben seines US-Teams EF Education-EasyPost diesmal aber wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht an den Start gehen. Die Tour beginnt am kommenden Samstag mit der ersten Etappe in Lille.

Carapaz war zuletzt beim Giro d'Italia lange um den Gesamtsieg mitgefahren und belegte schließlich den dritten Rang. Auch ein Etappensieg gelang dem Bergspezialisten, der die Italien-Rundfahrt 2019 gewonnen hatte. Bei der Tour de France belegte der Olympiasieger von Tokio im Jahr 2021 den dritten Platz. Im Vorjahr feierte er seinen ersten Tour-Etappensieg.