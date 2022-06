Tour de Suisse: Südafrikaner Impey holt Etappensieg

Radprofi Daryl Impey hat die vierte Etappe der Tour de Suisse gewonnen.

Der 37-jährige Südafrikaner setzte sich nach 190,8 Kilometern von Grenchen nach Brunnen im Sprint vor dem Australier Michael Matthews und Sören Kragh Andersen aus Dänemark durch.

In der Gesamtwertung behauptete der Brite Stephen Williams trotz kleinerer Probleme an einem Anstieg 15 Kilometer vor dem Ziel seine Führung. Der Berliner Maximilian Schachmann, der am Dienstag nach einem Sturz seinen zweiten Platz eingebüßt hatte, liegt weiter auf dem 17. Rang.

Die fünfte Etappe führt das Fahrerfeld über 190,1 Kilometer von Ambri nach Novazzano. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.

(dpa)