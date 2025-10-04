Tour-Siegerin Ferrand-Prévot am Knöchel operiert

Die Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot hat sich einer Operation am linken Knöchel unterzogen. Die 33 Jahre alte Französin teilte auf ihrem Instagram-Kanal mit, dass der Eingriff gut verlaufen sei. «Ich bin erleichtert, dass ich das hinter mir habe und nun mit der Genesung beginnen kann», schrieb die Olympiasiegerin von Paris. Dazu postete Ferrand-Prévot ein Foto aus dem Krankenhaus und ein Bild ihres operierten Knöchels.

Seit ihrem Sturz im März beim Rennen Strade Bianche in Italien habe der Knöchel ihr immer wieder Probleme bereitet. Ihren Start bei den Europameisterschaften an diesem Wochenende im französischen Guilherand-Granges hatte sie zuvor abgesagt. Nach eigenen Angaben kann sie in drei Wochen wieder mit Sport beginnen: «Jetzt ist es Zeit für eine Pause nach einer intensiven Saison.»

Ferrand-Prévot hatte im August den Gesamtsieg bei der Tour de France der Frauen geholt. Beim WM-Straßenrennen in Ruanda am vergangenen Wochenende kam die Französin nicht über den 16. Platz hinaus.