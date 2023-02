Traumstart für Teams der Augsburger Radprofis, aber ...

Plus Für die Teams der Augsburger Radprofis Marco Brenner und Georg Zimmermann, Team DSM und Intermarché, hätten die ersten Rennen nicht besser laufen können – eigentlich.

Besser hätte die Vuela a Valenciana, die Valencia-Rundfahrt, für den Augsburger Radprofi Georg Zimmermann und sein Team Intermarché-Circus-Wanty nicht beginnen können. Auf der ersten von fünf Etappen siegte Intermarché-Fahrer Biniam Girmay im Sprint.