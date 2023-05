Unverhofft beklatscht: Wie eine Seniorin auf einmal beim Giro mitfuhr

Eine ältere Dame fand sich mit ihrem E-Bike auf einmal auf einer Strecke des Giro d`Italia wieder. Ein Video zeigt: Ganz geheuer war ihr das nicht.

Gibt ja diese Träume: Auf einmal steht man nur in Unterhosen vor der kompletten Belegschaft und muss irgendwas total Wichtiges erklären. Oder man hat Fußballschuhe an, wird im WM-Finale eingewechselt und die ganze Welt sieht zu, wie gleich der erste Ball völlig verstolpert wird. Oder man sitzt gemütlich auf einem Fahrrad, will nur schnell die Runde zum Metzger und Bäcker drehen und ist schlagartig Teil eines der bekanntesten Radrennen der Welt.

Wenn man so will, hat eine Frau aus Italien in dieser Woche einen Traum wahr gemacht. Bei einem Berganstieg des Giro d‘Italia hatte sich ein imposantes Grüppchen an Zuschauern gebildet, die ihren Idolen zujubeln wollten. Weil die Strecke zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz gesperrt war, verirrte sich eine ältere Dame mit ihrem E-Bike darauf.

Als die Signora oben am Berg angekommen war, warteten da nicht nur zwei Katzen und die üblichen drei Rentner, sondern eine aufgeputschte Meute aus Giro-Passionistas, die bereit und willig waren, alles und jeden diesen Berg hinaufzubrüllen, der ihn auf zwei Rädern bewältigen wollte.

Giro d`Italia: Für die Seniorin gab es kein Entkommen

Und das taten die Radel-Fans dann auch: Sie brüllten, klatschten und bejubelten jeden Tritt der älteren Dame, die wahrscheinlich nur auf eine Stange Salami und einen Espresso aus war. So richtig anstrengend schien es jetzt auch nicht zu sein, was sie auf ihrem Rad veranstaltete: Der geübte Blick zeigte, dass die Radlerin mit einem E-Bike samt Einkaufskorb unterwegs war. Eine Videoaufnahme belegt, dass ihr der Auflauf durchaus ein bisschen peinlich war. Die Möglichkeit, mal recht in eine Seitenstraße reinzuschleichen, gab es nicht. Deswegen galt: Augen zu und durch. Und dann ganz schnell zum Metzger, zum Bäcker und dann nach Hause.

Ist aber auch eine fiese Konstellation. Die Signora kann es aber immerhin so sehen: Zumindest dieser Grundangst hat sie sich, wenn auch ungewollt, gestellt. Und schneller als sie ist auch keiner der anderen Giro-Fahrer durchs Ziel gekommen. Und dass er die Fahrt mit einer frischen Salami abgeschlossen hat, kann auch keiner der anderen Jungs sagen.