Vos erobert Gelbes Trikot der Tour zurück - Lippert Fünfte

Nach einem engen Finale hat Marianne Vos bei der dritten Etappe der Tour de France der Frauen das Gelbe Trikot zurückerobert. Die Niederländerin kam knapp hinter ihrer Landsfrau Lorena Wiebes als Zweite ins Ziel. Die dreimalige deutsche Rad-Meisterin Liane Lippert beendete die 163 Kilometer lange Fahrt von La Gacilly nach Angers nach einem starken Endspurt auf Platz fünf.

Eine Ausreißergruppe um die Kanadierin Alison Jackson hatte das Rennen über weite Strecken angeführt, wurde nach dem Zwischensprint aber vom Hauptfeld eingeholt.

In der Gesamtwertung erhielt Vos als Zweite sechs Bonussekunden und wechselte den Spitzenplatz mit der Mauritierin Kim Le Court Pienaar, die am Vortag noch knapp vorbeigezogen war. In der Punktewertung wurde die Straßen-Olympiasiegerin von 2012 dagegen von Etappensiegerin Wiebes verdrängt.

Vollering stürzt kurz vor dem Ziel

Wenige Kilometer vor der Zielgeraden hatte ein Sturz um Demi Vollering das Feld durchgerüttelt. Die Tour-Siegerin von 2023 gilt auch in diesem Jahr als Mitfavoritin und fuhr in der größtenteils flachen Etappe um den Sieg mit. Nach ihrem Sturz kam die Niederländerin mit sichtbaren Schmerzen am Ende des Feldes ins Ziel, fiel in der Gesamtwertung aber nur um einen Platz zurück.

Weil sich der Sturz innerhalb der Fünf-Kilometer-Zone vor dem Ziel ereignete, büßte Vollering - abgesehen von den Gutschriften für die besten drei Fahrerinnen - dank der entsprechenden Regel für Flachetappen keine weitere Zeit ein.

Lippert hatte bei der Auftakt-Etappe nach einem Sturz fast sieben Minuten verloren, sich auf der zweiten Etappe als Vierte aber eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit dem fünften Platz unterstrich sie ihre gute Form nun. Als nächstbeste Deutsche kam Franziska Koch als 54. ins Ziel.

Liane Lippert überquerte die Ziellinie als starke Fünfte. Foto: Peter Dejong/AP/dpa