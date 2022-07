Radsport

vor 32 Min.

Wenn die Helfer bei der Tour de France nicht mehr helfen können

Jonas Vingegaard konnte sich bislang auf seine Mannschaftskameraden vom Jumbo-Visma-Team verlassen. Nachdem nun aber zwei seiner wichtigsten Helfer aussteigen mussten, wird er in den entscheidenden Rennphasen auf sich allein gestellt sein.

Plus Jonas Vingegaard ist auch deswegen bei der Tour de France ins Gelbe Trikot geschlüpft, weil seine Mannschaft Jumbo-Visma Favorit Tadej Pogacar zermürbt hatte. Nun aber läuft alles auf ein Duell Mann gegen Mann hinaus.

Von Ruben Stark

Es waren Bilder, auf deren Symbolik der Däne Jonas Vingegaard gerne verzichtet hätte. Das Gelbe Trikot kurzzeitig am Boden, das Team Jumbo-Visma durch zwei Ausfälle stark dezimiert. Das sind die Eindrücke, die der Gesamtführende der Tour de France mit in die Schlusswoche nimmt. Verspielt die niederländische Equipe jetzt noch den Sieg, werden die Pyrenäen zur Bühne einer Tadej-Pogacar-Show? Möglich. Aber genauso kann es sein, dass Jumbo-Visma mit Vingegaard an der Spitze doch triumphiert. Und es wäre ein Erfolg wie auf dem Reißbrett geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen