Radsport-WM 2023: Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Exklusiv Im August findet die Radsport-WM 2023 im schottischen Glasgow statt. Wir haben alle Informationen rund um Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Während die Tour de France mit ihren legendären Etappen als Radrennen mit langer Historie gilt, findet diese Radsportveranstaltung 2023 zum ersten Mal statt: die Radsport-WM feiert in diesem Jahr ihre Premiere und soll 13 verschiedene Radsport-Disziplinen vereinen, deren Wettkämpfe früher getrennt ausgetragen wurden. Insgesamt starten rund 8000 Radsportlerinnen und Radsportler in Disziplinen von Mountain-Bike über Bahnradfahren bis hin zum klassischen Straßenrennen. Das deutsche Team umfasst nahezu 200 Sportlerinnen und Sortler. Austragungsort beim Auftakt der Radsport-WM ist dieses Jahr Glasgow in Schottland. Fortan soll das Turnier im Anschluss alle vier Jahre ausgetragen werden.

Sie wollen wissen, wann genau die Radsport WM 2023 stattfindet und wie man sie im Fernsehen verfolgen kann? Wir haben alle Informationen rund um Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Start der Radsport-WM 2023

Die Radsport-WM 2023 startet am Donnerstag, dem 3. August und läuft dann 10 Tage bis zum 13. August 2023. An jedem der 10 Tage finden verschiedene Wettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen statt.

Rad-WM: Brauße gewinnt Silber in der Einerverfolgung

Zeitplan der Radsport-WM 2023: Alle Termine im Überblick

Einen genaue Terminplan mit den Zeiten der einzelnen Unterdisziplinen, Qualifikationen oder Team-Rennen können Sie auf der offiziellen Seite des UCI (Union Cycliste Internationale) finden. Hier haben wir eine allgemeine Übersicht zusammengestellt, welche die täglich stattfindenden Events der Hauptdisziplinen zeigt:

Donnerstag, 3. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Mountain-Bike Downhill: Competition Events

Freitag, 4. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Gran Fondo : Competition Events

: Competition Events Mountain-Bike Downhill: Medal Events

Samstag, 5. August 2023

BMX Freestyle Park: Competition Events

Park: Competition Events Mountain-Bike Downhill: Medal Events

Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Sonntag, 6. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Road: Medal Events

BMX Freestyle Park: Competition Events

Park: Competition Events Mountain-Bike Cross-Country Marathon : Medal Events

Montag, 7. August 2023

BMX Freestyle Park: Medal Events

Park: Medal Events BMX Racing: Competition Events

Gran Fondo : Competition Events

: Competition Events Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Dienstag, 8. August 2023

BMX Freestyle Flatland: Competition Events

Flatland: Competition Events BMX Racing: Competition Events

Mountain-Bike Cross-Country: Competition Events

Track & Para-Cycling Track: Medal Events

Mittwoch, 9. August 2023

BMX Freestyle Flatland: Competition Events

Flatland: Competition Events BMX Racing: Competition Events

Mountain-Bike Cross-Country: Medal Events

Para-Cycling Road: Medal Events

Road: Medal Events

Trials: Medal Events

Track: Medal Events

Donnerstag, 10. August 2023

BMX Freestyle Flatland: Medal Events

Flatland: Medal Events Mountain-Bike Cross-Country: Medal Events

Para-Cycling Road: Medal Events

Road: Medal Events

Trials: Competition Events

Freitag, 11. August 2023

Indoor Cycling: Medal Events

Mountain-Bike Cross-Country: Medal Events

Para-Cycling Road: Medal Events

Road: Medal Events

Trials: Competition Events

Samstag, 12. August 2023

BMX Racing: Competition Events

Indoor Cycling: Medal Events

Mountain-Bike Cross-Country: Medal Events

Para-Cycling Road: Medal Events

Road: Medal Events

Trials: Medal Events

Sonntag, 13. August 2023

BMX Racing: Medal Events

Indoor Cycling: Medal Events

Para-Cycling Road: Medal Events

Road: Medal Events

Übertragung der Radsport-WM 2023 im Free-TV und Live-Stream

Laut tour-magazin.de werden alle WM-Rennen in den Streaming-Angeboten von GCN+, Discovery+ und Eurosport nahezu in voller Länge übertragen.

Auch auf dem YouTube-Kanal des Veranstalters UCI (Union Cycliste Internationale) werden Sie fündig: Aller Voraussicht nach wird es einige Clips mit Highlights und Zusammenfassungen geben. Zudem wird ein Teil der Events auch auf den Sendern Eurosport 1 und 2 zu sehen sein. Für den Empfang von Eurosport 2 muss man in der Regel ein Abo abschließen. Außerdem ist der Sender häufig Teil von Pay-TV-Angeboten wie MagentaTV, Prime Video oder DAZN. Folgende Daten sind zur Live-Übertragung auf Eurosport 2 schon bekannt:

Samstag, 5. August 2023, 13.25 bis 18.05 Uhr

Sonntag, 6. August 2023, 13.00 bis 18.15 Uhr

Montag, 7. August 2023, 15.25 bis 17.15 Uhr

Montag, 7. August 2023, 17.55 bis 19.30 Uhr

Dienstag, 8. August, 13.25 bis 16.30 Uhr

Mittwoch, 9. August, 15.55 bis 20.45 Uhr

Donnerstag, 10. August, 15.55 bis 20 Uhr

Eurosport 1 lässt sich dagegen zumeist kostenlos empfangen, da der Sender häufig im Basisangebot der jeweiligen TV-Anbieter vorhanden ist. Folgende Slots sind bei Eurosport 1 laut Sendeplan für die Radsport WM geblockt:

Donnerstag, 3. August 2023, 18.40 bis 22.30 Uhr

Freitag, 4. August 2023, 10.25 bis 16.30 Uhr

Freitag, 4. August 2023, 18.10 bis 22.30 Uhr

Samstag, 5. August 2023, 10.55 bis 16.05 Uhr

Samstag, 5. August 2023, 18.25 bis 22.30 Uhr

Sonntag, 6. August 2023, 10 bis 17.30 Uhr

Sonntag, 6. August 2023, 17.55 bis 22.30 Uhr

Montag, 7. August 2023, 12.25 bis 16.30 Uhr

Montag, 7. August 2023, 18.10 bis 22.30 Uhr

Montag, 7. August 2023, 18 bis 22.30 Uhr

Dienstag, 8. August 2023, 13.55 bis 17.30 Uhr

Dienstag, 8. August 2023, 18.10 bis 22.30 Uhr

Dienstag, 8. August 2023, 23.30 bis 00.30 Uhr

Mittwoch, 9. August 2023, 13.00 bis 22.30 Uhr

Das Portal eurosport.de liefert in Kooperation mit radsport-news.com auch einen Live-Ticker zu den folgenden Rennen:

Sonntag, 6. August, 9.30 Uhr: Straßenrennen Männer

Männer Dienstag, 8. August, 13 Uhr: Mixed - Teamzeitfahren

Donnerstag, 10. August, 13.45 Uhr: Zeitfahren Frauen

Frauen Freitag, 11. August, 14.35 Uhr: Zeitfahren Männer

Zudem werden einzelne Highlights auch im ZDF Sportstudio besprochen. Das betrifft beispielsweise die beiden folgenden Ereignisse: