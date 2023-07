Radsport-WM 2023: Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Im August findet die Radsport-WM 2023 im schottischen Glasgow statt. Wir haben alle Informationen rund um Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Während die Tour de France mit ihren legendären Etappen als Radrennen mit langer Historie gilt, findet diese Radsportveranstaltung 2023 zum ersten Mal statt: die Radsport-WM feiert in diesem Jahr ihre Premiere und soll 13 verschiedene Radsport-Disziplinen vereinen, deren Wettkämpfe früher getrennt ausgetragen wurden. Von Mountain-Bike über Bahnradfahren bis hin zum klassischen Straßenrennen ist alles dabei. Austragungsort ist dieses Jahr Glasgow in Schottland.

Sie wollen wissen, wann genau die Radsport WM 2023 stattfindet und wie man sie im Fernsehen verfolgen kann? Wir haben alle Informationen rund um Zeitplan, Termine und Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Start der Radsport-WM 2023

Die Radsport-WM 2023 startet am Donnerstag, dem 3. August und läuft dann 10 Tage bis zum 13. August 2023. An jedem der 10 Tage finden verschiedene Wettkämpfe in den unterschiedlichen Disziplinen statt.

Zeitplan der Radsport-WM 2023: Alle Termine im Überblick

Donnerstag, 3. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Team Pursuit , Individual Pursuit , Sprint, Time Trail und Scratch

, Individual , Sprint, Time Trail und Scratch Mountain-Bike Downhill: Junior Qualifying

Freitag, 4. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Team Pursuit und Time Trail

und Time Trail Gran Fondo : Road Race

: Road Race Mountain-Bike Downhill: Elite Qualifying, Junior Finals

Track & Para-Cycling Track: Individual Pursuit , Sprint, Time Trail und Scratch

Samstag, 5. August 2023

BMX Freestyle Park: Elite Qualifying

Sonntag, 6. August 2023

Track & Para-Cycling Track: Team Pursuit , Sprint, Time Trail und Scratch Race

, Sprint, Time Trail und Scratch Race Road: Women Junior Race

Moutain-Bike: Elite Finals

Road: Men Junior Race

Track & Para-Cycling Track: Team Pursuit , Sprint, Time Trail, Keirin und Scratch Race

Montag, 7. August 2023

Moutain-Bike Cross Country Marathon : Elite Finals

: Elite Finals Road: Men Elite Road Race

Track & Para-Cycling Track: Team Pursuit , Sprint, Time Trail, Keirin, Omnium und Scratch Race

, Sprint, Time Trail, Keirin, Omnium und Scratch Race BMX Racing: Challenge

BMX Freestyle Park: Elite Semi-Finals

Track & Para-Cycling Track: Individual Pursuit , Sprint, Time Trail, Keirin, Omnium, Scratch Race und Elimination Race

Dienstag, 8. August 2023

BMX Racing: Challenge

Track & Para-Cycling Track: Sprint und Time Trail

Gran Fondo : Individual Time Trail

: Individual Time Trail BMX Freestyle Park: Elite Finals

Track & Para-Cycling Track: Individual Pursuit , Sprint, Time Trail, Scratch Race und Elimination Race

Mittwoch, 9. August 2023

BMX Racing: Challenge

Mountain-Bike Cross Country: Short Track Qualifying

Track & Para-Cycling Track: Sprint and Time Trail

Road: Team Time Trail Mixed Relay

BMX Freestyle: Elite Qualifying

Track & Para-Cycling Track: Sprint, Time Trail, Scratch Race, Keirin, Points Race und Madison

Donnerstag, 10. August 2023

Mountain-Bike Cross Country: Junior Olympic und Elite Short Track Finals

Para-Cycling Road: Individual Time Trail

Trails: Men Junior 20'' und 26'' und Women Elite Semi Finals

Road: Women Junior Individual Time Trail

Road: Women Elite Individual Time Trail

BMX Freestyle Flatland: Elite Finals

Freitag, 11. August 2023

Indoor Cycling: Cylcle-Ball und Artistic Cycling

Para-Cycling Road: Road Races

Trials: Men Elite 20'' und 26'' Semi Finals

Mountain-Bike Cross-Country: Under 23 Olympic

Road: Men Junior Individual Time Trail

Road: Men Elite Individual Time Trail

Samstag, 12. August 2023

Indoor Cycling: Cylcle-Ball und Artistic Cycling

Mountain-Bike Cross-Country: Elite 23 Olympic

Para-Cycling Road: Road Races

Mountain-Bike Cross-Country: 20'' und 26'' Junior und Elite Final

Road: Men U23 Road Race

BMX Racing: All Categories Qualifiers

Trials: 20'' und 26'' Elite Final

Sonntag, 13. August 2023

Indoor Cycling: Cylcle-Ball und Artistic Cycling

Para-Cycling Road: Team Relay

BMX Racing: Junior, Under 23 und Elite (Quarter Finals, Semi Finals und Finals)

Road: Women Elite Road Race

Übertragung der Radsport-WM 2023 im Free-TV und Live-Stream

Nicht alle Disziplinen und Veranstaltungen der Radsport-WM 2023 werden übertragen. Auf dem YouTube-Kanal des Veranstalters UCI (Union Cycliste Internationale) wird es aber aller Voraussicht nach einige Clips mit Highlights und Zusammenfassungen geben.