Zwei gute Tage für den Augsburger Radprofi Georg Zimmermann

"Insgesamt", sagt Georg Zimmermann, sei er mit seiner Leistung bei der Tirreno–Adriatico, "ganz zufrieden". Der 25-jährige Radprofi von Intermarché-Wanty misst sich da nicht unbedingt an seinem 48. Gesamtrang mit 26:50 Minuten Rückstand auf den Gesamtsieger Primoz Roglic aus Slowenien.