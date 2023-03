Radsport

Zwei Schwestern haben ein Ziel mit dem Moutainbike

Luisa (links) und Leonie Daubermann trainieren so oft es geht am Reschensee in Südtirol.

Plus Leonie und Luisa Daubermann zählen zu den besten deutschen Moutainbikerinnen. Die eine in der Eliteklasse, die anderen bei der U23. Sie träumen vom gemeinsamen Olympiastart.

Von Robert Götz

Hinter dem Haus der Familie Daubermann in Gessertshausen, rund 15 Kilometer westlich von Augsburg gelegen, beginnen gleich die Westlichen Wälder. Ein ideales Terrain für Mountainbiker. Dort sind Leonie, 23, und Louisa, 20, zusammen mit ihrer großen Schwester Antonia, 25, mit dem Rad aufgewachsen. Heute zählen Leonie und Luisa zu den besten deutschen Moutainbikerinnen in ihrer Altersklasse. Ihre Titelsammlung im olympischen Cross-Country ist lang. Und beide haben ein großes Ziel vor Augen: die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich.

Leonie und Luisa Daubermann fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft

Seit Jahren sind die beiden fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und auch im Olympiaperspektivkader. Insgesamt bringen sie es auf elf deutsche Meistertitel. Leonie ist die amtierende deutsche Meisterin, sie verteidigte ihren Elite-Titel von 2021 erfolgreich, Luisa holte von 2018 bis 2021 Gold bei den Juniorinnen.

