Rafael Nadal beendet seine Karriere

Rafael Nadal verlässt nach dieser Saison die Tennis-Weltbühne und beendet seine Karriere. Das teilte der 38-Jährige am Donnerstag in einer emotionalen Videobotschaft auf X (Twitter) mit. Sein letztes Turnier wird die Davis-Cup-Finalrunde im November in Malaga sein.

„Ich habe die letzten zwei Jahre viel gelitten“, sagte Nadal zuletzt. Spekulationen um sein Karriereende begleiten den Spanier daher bereits das ganze Jahr. „Ich komme hierher, und man fragt mich jeden Tag dasselbe, und am Ende ist es sehr schwierig, wieder zu meiner Bestform zurückzufinden, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich zurückziehen werde oder nicht“, reagierte er zuletzt gereizt auf eine Reporterfrage.

Federers Ratschlag an Nadal: Rücktritt nicht ewig hinauszögern

Sein einstiger Dauerrivale Roger Federer ermutigte Nadal kürzlich, den Rücktritt nicht ewig hinauszuzögern. „Die Zeit nagt an einem. Am Schluss ist es dann vielleicht auch hilfreich, eine Entscheidung irgendwann mal zu treffen. Und dann, wenn es dann mal vorbei wäre, bist du auch einfach mal entspannt wieder und sagst: Ach, zum Glück kein Training, zum Glück keine Matches mehr“, sagte der Schweizer, der seine Karriere 2022 beendet hatte.

Icon Vergrößern Verletzungen warfen Rafael Nadal in seiner Karriere immer wieder zurück. Foto: James Ross/AAP/dpa Icon Schließen Schließen Verletzungen warfen Rafael Nadal in seiner Karriere immer wieder zurück. Foto: James Ross/AAP/dpa

Neben seinen 14 Siegen bei den French Open triumphierte Nadal auch viermal bei den US Open sowie je zweimal in Wimbledon und bei den Australian Open. Er war insgesamt 209 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste und kassierte mehr als 134 Millionen Euro allein an Preisgeld. Gemeinsam mit Federer und Djokovic bildete Nadal die «Big Three», die das Herren-Tennis fast zwei Jahrzehnte dominierten. «Es gibt nur einen Rafael Nadal. Noch haben wir ihn», sagte Tennis-Legende Boris Becker wehmütig.

Doch Nadals kräftezehrender Spielstil forderte seinen Tribut und Verletzungen warfen den Mallorquiner immer wieder zurück. Vor allem das Müller-Weiss-Syndrom, eine seltene Erkrankung, bei der Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett abstirbt, machte ihm zu schaffen. (dpa)