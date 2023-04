Er fuhr ein vierjähriges Kind tot: Fußballprofi muss ins Gefängnis

Am 14. November 2021 verursachte Rai Vloet unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Ein vier Jahre alter Junge starb. Nun wurde der Fußballprofi verurteilt.

Rai Vloet muss ins Gefängnis. Der Fußballprofi aus den Niederlanden war am 14. November 2021 mit seinem Auto mit eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h in ein anderes Auto gekracht, in dem eine Familie unterwegs war. Ein vierjähriger Junge starb bei dem Crash. Vloet hatte unter Alkoholeinfluss gestanden. Nun ist im niederländischen Haarlem das Urteil gefallen: Der 27-Jährige muss zweieinhalb Jahre hinter Gitter und bekommt ein Fahrverbot von vier Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert.

Vloet war bei der Urteilsverkündung nicht vor Ort. Er muss die Haftstrafe nicht sofort antreten, da er noch Berufung einlegen kann.

Fußballprofi Rai Vloet muss ins Gefängnis: Er hatte vor dem Unfall getrunken

Der tödliche Autounfall ereignete sich am 14. November 2021 in Haarlem. Zu dieser Zeit hatte Vloet beim niederländischen Eredivisie-Klub Heracles Almelo unter Vertrag gestanden. Nach dem Vorfall wurde er suspendiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte der Fußballer unter Alkoholeinfluss gestanden. Er kam von einer Party in Amsterdam. Zunächst hatte der Beifahrer, ein Freund Vloets, angegeben, am Steuer gesessen zu haben. Erst später gab er zu, das Auto selbst gelenkt zu haben.

Auf der Autobahn A4 krachte Vloet nahe Hoofddorp in das Auto der Familie. Der vier Jahre alte Gio starb bei dem Unfalle. Seine Schwester und seine Eltern überlebten. "Ich fühle Schmerz und Bedauern. Diese Schuld werde ich mein Leben lang mit mir herumtragen", sagte der Angeklagte während der Verhandlung. Er hatte angegeben, dass er während der Fahrt abgelenkt war, weil er den Tempomaten auf 130 km/h einstellen wollte. Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass Vloets Wagen vor dem Zusammenstoß nicht bremste und der Fahrer das Gaspedal durchdrückte. "Ich habe es nicht gesehen, ich kann mich nur an den Schlag erinnern. An viele Dinge kann ich mich nicht erinnern", sagte Vloet.

Fußballprofi fuhr vierjährigen Jungen tot – Anwalt der Familie findet Urteil zu milde

Der Anwalt der Familie schätzt das Urteil gegen Vloet als zu milde ein. "Der Richter spricht von aufrichtiger Reue. Die Angehörigen haben diese Aufrichtigkeit nicht erfahren. Vloet hat ihnen bei der Anhörung nicht einmal in die Augen geschaut", sagte er. Die Mutter hatte den Fußballprofi während der Verhandlung direkt angesprochen. "Unser Leben ist zerstört und Sie machen weiter, als wäre nichts gewesen, spielen in Kasachstan und Russland Fußball", sagte sie laut dem TV-Sender NOS.

Vloet war nach dem Unfall nach Kasachstan zum FC Astana gewechselt. Derzeit spielt er in Russland bei Ural Ekaterinburg. "Die Niederlande sind ein bisschen unbewohnbar geworden", sagte der Fußballprofi auf die Frage des Richters, ob sein Wechsel ins Ausland mit dem Unfall zu tun hatte.