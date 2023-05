Rainbow Six: Siege

21:47 Uhr

Favorit w7m gewinnt R6-Major Kopenhagen - Liquid chancenlos

Artikel anhören Shape

Die Frage war nie ob, sondern wann dieses Rainbow-Six-Team seinen ersten großen Siege-Titel gewinnt: Weniger als drei Monate nach ihrer Final-Niederlage beim Six Invitational in Montreal haben die Vize-Weltmeister von w7m esports das R6-Major in Kopenhagen gewonnen.

Die Brasilianer entschieden ein letztlich einseitiges Finale gegen ihre Landsleute von Team Liquid souverän mit 3:0 (7:5, 8:6, 7:3) für sich. Dank der Siege auf Skyscraper, Bank und Chalet sicherte sich Top-Favorit w7m nach zwei Halbfinal-Niederlagen beim Berlin- und Jönköping-Major im vergangenen Jahr sowie dem verlorenen Weltmeisterschafts-Finale seinen ersten internationalen Titel. Liquid, das in den Final-Playoffs zunächst Weltmeister G2 Esports und anschließend Faze Clan nach Hause schickte, konnte seine starke Turnier-Leistung im Finale nicht bestätigen und blieb trotz einer guten Performance von Superstar André "NESKWGA" Oliveira chancenlos. Für Team Liquid ist es nach dem verlorenen Endspiel des Jönköping-Majors gegen Team BDS die zweite Final-Niederlage bei einem internationalen Turnier innerhalb eines halben Jahres. (dpa)

Themen folgen