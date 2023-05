Randbemerkung

Auch nach dem Tod geht es für Pelé hoch hinaus

Plus Die Fußball-Legende ist in einem Mausoleum mit Stadionflair beigesetzt. Das befindet sich im elften Stock eines Friedhofshochhauses und ist nun öffentlich zugänglich.

Von Andrea Bogenreuther

Es war fast zu erwarten, dass einer Fußball-Legende wie Pelé auch posthum eine ganz besondere Ehre zuteilwird. Fünf Monate nach dessen Tod können die Fans dem dreifachen Weltmeister und „Weltfußballer des 20. Jahrhunderts“ huldigen. In der brasilianischen Hafenstadt Santos ist seine letzte Ruhestätte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Es darf erwartet werden, dass sich Pelés Grabmal in Windeseile zur größten Pilgerstätte des Landes entwickeln wird. Zumal es – genau wie seine Karriere – extrem außergewöhnlich ist.

Die Brasilianer haben auf einen 15. Stock für ihre Fußball-Legende Pelé verzichtet

Das Gebäude „Memorial Necropole Ecumenica“ ist nämlich ein Friedhofshochhaus. Die Architektur ist dem Platzmangel und den überfüllten Friedhöfen in der 400.000 Einwohner fassenden Hafenstadt geschuldet. Das Gebäude wurde 1983 gebaut und hat es mit 14 Stockwerken bereits ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Im elften Stock residiert nun Pelé. Erstaunlich, dass die fußballverrückten Brasilianer nicht in Erwägung gezogen haben, für ihr Idol gleich noch eine 15. Etage aufzusetzen. Was angesichts der Größe seines Wirkens für das Land durchaus angemessen wäre.

