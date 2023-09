Das Vermächtnis des Wunderhengstes Totilas

Plus Er war einst das teuerste Dressurpferd der Welt. Seine dramatische Lebensgeschichte hat Spuren hinterlassen, aber vielleicht auch seinen einstigen Reiter zum Umdenken gebracht.

Getreu dem Motto „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ ist es im Zuge der Dressur-Europameisterschaft an der Zeit, sich mit dem Stammbaum der edlen Vierbeiner zu beschäftigen. Schließlich piaffieren bei den Titelkämpfen die Nachkommen jenes Hengstes durchs Viereck, der schon zu Lebzeiten eine Legende war. Die Rede ist von Totilas, der millionenschweren Ausnahmeerscheinung im Pferdesport, dem aufgrund seiner an Hysterie grenzenden Prominenz kein allzu glückliches und kein allzu langes Pferdeleben vergönnt war.

Doch alles, was bei der EM lackschwarz ist, ein herausragendes Bewegungstalent besitzt und einen Namen trägt, der mit dem Großbuchstaben T beginnt, führt im Stammbaum den berühmten Trakehnerhengst Totilas. Da sind Thiago, Total Hope, Turbo und Te Quiero – jeder Vierbeiner schon optisch ein Abziehbild des ausdrucksstarken Vaters. Unverkennbar hat Totilas in Zucht und Sport seine Spuren hinterlassen.