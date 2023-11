Randbemerkung

Die ehrenvollen Musketiere aus der Hauptstadt

Plus Im Erfolg feiern kann jeder. Union Berlins Anhänger stehen auch in schlechten Zeiten hinter Team und Trainer. Doch ohne Siege könnte auch sein Stuhl irgendwann wackeln.

Fünf Jahre lang gab es für Union Berlin und Trainer Urs Fischer nur eine Marschrichtung: die nach oben. Und zwar so steil, dass sich ganz Fußball–Deutschland verwundert die Augen rieb. Der Schweizer führte sein Team 2019 zum Bundesliga-Aufstieg, schaffte in der ersten Saison Tabellenplatz elf (sicherer Klassenerhalt), in der zweiten Tabellenplatz sieben ( Uefa Europa Conference League), in der dritten Tabellenplatz fünf (Qualifikation Europa League) und in der vierten Tabellenplatz vier (Qualifikation Champions League). Höher geht es kaum.

Doch so wenig erwartet wie der Erfolgslauf kam nun der abrupte Absturz – mit zwölf Pflichtspielniederlagen in Serie und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz. Es ehrt die Fans, dass sie noch immer felsenfest wie eine hundertjährige Eiche hinter ihrem verdienstvollen Coach stehen. Nichts bringt sie ins Wanken, auch nach dem 0:3 gegen Frankfurt feierten die Anhänger Trainer und Mannschaft überschwänglich. Überzeugt davon, im „Abstiegskampf-Marathon“, den Urs Fischer ausgerufen hat, den längeren Atem zu haben.

