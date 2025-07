Eine vergängliche Trophäe

Die Sportwelt kann ungerecht sein. Da wartet einer sein halbes Leben auf einen Pokal für eine fahrerisch starke Leistung – und dann das. Nicht aus Gold oder einem anderen hochwertigen Material ist die Trophäe gestaltet, die Nico Hülkenberg nach Platz drei in Silverstone in die Hand gedrückt wurde. Legosteine sind es, die da zu einem Pokal verbaut wurden. Ganz nett, aber ist es wirklich das, was sich Hülkenberg für seine erste Teilnahme auf dem Podium erhofft hatte?

Hülkenberg blieb freundlich. Die Ausgelassenheit über Rang drei war so groß, dass er über die Gestaltung des Pokals hinwegsehen konnte. „Ich werde mich nicht beschweren. Ich liebe Lego. Und meine Tochter kann ja auch damit spielen“, sagte er nach dem Großen Preis von Silverstone. Wer weiß, wie lange. Legokreationen haben ja die Eigenschaft, dass sie bei zu intensiver Auseinandersetzung ihre Form verlieren, so dass die Einzelteile wahllos in irgendeinem Zimmer herumliegen. Und allzu große Achtung vor dem Kunstwerk sollte bei einer Dreijährigen nicht zwingend erwartet werden.

Hülkenberg zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Lohn für seine Mühen. Spott kam eher von anderer Seite. Oscar Piastri, der Zweitplatzierte dieses Rennen, fragte hinterher: „Wie fühlt es sich nach 15 Jahren in der Formel 1 an, auf dem Podium zu stehen und einen Pokal aus Lego zu bekommen, den man einfach auseinandernehmen kann?“ Also ein Stück Andenken auf Zeit. Aber immerhin aufwendig gestaltet. Beinahe 3000 Legosteine mussten zusammengesetzt werden, das Gewicht betrug beinahe zwei Kilogramm.

Die Fifa arbeitet mit Tiffany zusammen

Dennoch gab es wohl in der Geschichte des Motorsports schon imposantere Pokale. Da allerdings die Formel 1 und Lego schon seit längerer Zeit zusammenarbeiten, um die Königsklasse einer breiteren Zielgruppe von Familien näherzubringen, schien das Rennen für eine solche Trophäe prädestiniert. Fand das Rennen in England doch zum 75. Mal statt. Ein Jubiläum also, das nach einem besonderen Pokal schrie.

Ähnlich wie bei der Klub-WM, die es zwar schon länger gibt, aber nicht in dieser umfangreichen Form. Mit 32 Teams aus der ganzen Welt. Das verlangt nach einer ungewöhnlichen Trophäe. Wer am Sonntag das Finale gewinnt, also Paris oder FC Chelsea, darf sich über ein „kreatives und handwerkliches Meisterwerk“ freuen, wie der Ausrichter Fifa betonte. Und der in Zusammenarbeit mit Tiffany & Co. angefertigt wurde. Das klingt schon deutlich beeindruckender als Lego.