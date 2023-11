Immer Ärger mit der Nachspielzeit

Die alte Binsenweisheit, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, ist längst überholt, wie die Champions League eindrucksvoll beweist.

Die alte Binsenweisheit, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, ist längst überholt. Mittlerweile sind wir in Spezialfällen bei fast 115 Minuten (ohne Verlängerung!) angekommen. Besonders die Champions League zeigt Woche für Woche eindrucksvoll, dass so eine Partie locker noch ein akademisches Viertelstündchen mehr an Spannung und Spielzeit vertragen kann. Wie das Gruppenduell zwischen Manchester United und dem FC Kopenhagen. Ihre 13 zusätzlichen Minuten nutzten die Dänen bravourös dafür, erst den 2:2-Ausgleich in der 9. Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins zu erzielen und sich am Ende für einen 4:3-Sieg feiern zu lassen.

Während die einen nun den „Nachspielzeit-Wahnsinn“ beklagen, der die ohnehin schon späten Spiele bis tief in die Nacht hinein verlängert, sind die anderen zufrieden, dass Verzögerungen wieder ausgeglichen werden. Manchester United dürfte mittlerweile kein großer Freund dieser Regel mehr sein, andererseits stammt die Idee zur Nachspielzeit tatsächlich aus dem eigenen Land.

Englischer Torhüter schießt Ball über das Stadiondach

Entstanden wohl nach einem Vorfall im Jahre 1891 im Spiel zwischen Stoke City und Aston Villa. Da gab der Schiedsrichter zwei Minuten vor Spielende Stoke City einen Elfmeter. Doch der Aston-Keeper schnappte sich den Ball und schoss ihn kurzerhand übers Stadiondach. Bis der Ball gefunden und wieder zurückgebracht wurde, war die Spielzeit von 90 Minuten abgelaufen. Nicht nur die Stoke-Spieler empfanden das als himmelschreiende Ungerechtigkeit – und drängten auf eine Änderung im Regelwerk. So wurde die Nachspielzeit eingeführt.

Verletzungen, Pyrotechnik und Wetterkapriolen behindern das Spiel

Mittlerweile schafft es zwar kaum ein Keeper mehr, übers Stadiondach zu schießen, dafür vertrödeln Fußballer ihre Spielzeit nur allzu gern mit anderen Dingen. Sich bei Fouls möglichst lange im Gras zu wälzen, Einwürfe oder Abspiele hinauszuzögern und bei Auswechslungen vor lauter Erschöpfung nur noch gemessenen Schrittes zur Seitenlinie zu schreiten. Auch Verletzungen, Pyrotechnikeinlagen oder Wetterkapriolen behindern mitunter den Spielfluss. Für die Regelhüter alles Gründe, die Nachspielzeit so auszudehnen, dass am Ende tatsächlich 90 Minuten Fußball gespielt wird.

Auch im WM-Gruppenspiel 1994 wurde 13 Minuten nachgespielt

Was dann wie bei Manchester auch mal eine knappe Viertelstunde mehr bedeutet. Womit der litauische Schiedsrichter Donatas Rumsas sogar am internationalen Rekord gekratzt hat. Denn auch im WM-Gruppenspiel zwischen Bolivien und Südkorea 1994 wurde 13 Minuten nachgespielt. Den deutschen Rekord hält übrigens das Ruhrpott-Bezirksligaduell zwischen Dostlukspor Bottrop und dem BW Wesel. Nachspielzeit: 28 Minuten! Da sind die Fans der Champions League ohnehin noch gut bedient – und so ein Viertelstündchen weniger Schlaf fällt um Mitternacht ja eh nicht mehr ins Gewicht.

Lesen Sie dazu auch