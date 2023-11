Mainz-Trainer Bo Svensson gelingt ein Abschied mit Stil

Nach seinem Rücktritt dürften dem Dänen Bo Svensson noch einmal die Sympathien zufliegen. Denn mit seinem emotionalen Video rührt er nicht nur die Mainzer Fans zu Herzen.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass in der Fußball-Bundesliga Trainerentlassungen nach soliden Gesetzmäßigkeiten ablaufen. Über eine Pressemitteilung wird da gern gefloskelt, dass sich die Parteien in beiderseitigem Einvernehmen getrennt haben und man dem jeweils anderen Glück für den weiteren Lebensweg wünscht. So weit, so abgedroschen.

Bo Svensson verschwindet nicht still und leise durch den Hintereingang

Ganz anders in Mainz. Bei den Nullfünfern hat Trainer Bo Svensson am Donnerstagabend seinen Rücktritt erklärt, doch wenn man sich sein emotionales Abschiedsvideo auf den sozialen Medien zu Gemüte führt, liegt die Vermutung nahe, dass der Ex-Coach diesen Schritt nicht freiwillig gegangen ist. Letztendlich hat ihn wohl nur das mitternächtliche Krisengespräch mit den Mainzer Big Bossen Christian Heidel und Martin Schmidt zu diesem Schritt bewegen können. Nach saisonübergreifenden 14 Partien ohne Sieg sowie dem kläglichen Pokal-Aus am Dienstag gegen Zweitligist Hertha BSC dürften Svensson aber auch irgendwann die Argumente ausgegangen sein.

So hat er sich verabschiedet. In seinem Stil. Er hat nach 16 Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen beim FSV nicht still und leise die Koffer gepackt und ist durch den Hintereingang hinaus. Er hat sich erst mit bewegenden Worten in der Kabine verabschiedet, wo schon die ersten Tränen gekullert sein sollen, und dann in seiner Videobotschaft an die Fans. Ein letztes Mal dürften ihm da die Sympathien zugeflogen sein, denn selten hat ein Bundesliga-Coach seine Gefühle so öffentlich gemacht.

Der in sich ruhende Däne Bo Svensson ringt nach Worten

Wie der sonst so in sich ruhende, bärtige Däne, den nichts aus der Fassung zu bringen schien, dasitzt und nach Worten ringt. Wie er über seine Liebe zum Verein spricht und wie er zu erklären versucht, warum man nun getrennte Wege geht. Es ehrt ihn, dass er die Floskel von „beiderseitigem Einvernehmen“ weglässt, sondern den einfachsten Grund aller Gründe beim Namen nennt: „Es ist halt so im Fußball.“ Auf Wiedersehen, Bo Svensson.

