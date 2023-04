Wenn selbst dem Berg der Brustmuskel reißt

Der Isländer Hafthor Julius Björnsson ist einer der stärksten Männer der Welt. Aber auch er stößt an Grenzen. Aber erst, wenn diese das Gewicht eines Klaviers haben.

Ein weitverbreiteter Irrtum ist, dass es sich bei Yamaha SE132 um ein Motorrad handelt. Weit gefehlt, das Yamaha SE132 ist ein Klavier. Ein ziemlich schickes sogar. Obgleich Klavierspielen für alle Beteiligten sehr anstrengend sein kann, handelt es sich dabei aber nicht um eine sportliche Disziplin. Trotzdem spielt besagtes Klavier ausnahmsweise im Sportteil eine Rolle. Es dient als Referenzgröße für menschliche Leistung. Denn das Yamaha SE132 wiegt 252 Kilo und damit exakt so viel, wie sich Hafthor Julius Björnsson kürzlich beim Bankdrücken aufladen ließ – und damit wären wir beim (Kraft-) Sport, wo der Isländer ein Star ist.

Bescheidener Ruhm als Schauspieler

Als Schauspieler brachte er es ebenfalls zu bescheidenem Ruhm. In der Kult-Serie "Game of Thrones" mimte er gleichermaßen ausdrucksstark wie textarm den Bösewicht Gregor Clegane, alias "Der Berg". Man darf davon ausgehen, dass Björnsson vor allem dank seiner stattlichen Maße den Zuschlag für die Rolle erhielt. Rund 200 Kilo Masse verteilen sich auf 2,05 Meter Höhe. In der Kraftsport-Disziplin Kreuzheben/Deadlift hält der 34-Jährige den Weltrekord. 501 Kilo hob er dafür vom Boden auf.

Plopp. Der Brustmuskel ist gerissen

Doch selbst dieser muskelbepackte Hüne stößt an körperliche Grenzen. Festgehalten ist das auf einem Video, das gerade durch die sozialen Netzwerke geistert. Zu sehen ist Björnsson, umringt von rund zwei Dutzend Freunden, Unterstützern und Trainern, wie er sich im Bankdrücken an 252 Kilo versucht. Oder anders ausgedrückt: Der Isländer will ein Klavier nach oben drücken. Testosteron und Adrenalin wabern durchs Bild, als Björnsson sich auf die gepolsterte Bank legt und die Stange aus der Halterung löst. Langsam lässt er sie auf seine Brust herabsinken. Dann beginnt der gewaltige Oberkörper zu arbeiten, als er die 252 Kilo wieder nach oben drücken will. Plopp. Der linke Brustmuskel reißt. Björnsson brüllt. Drei Helfer zerren die Stange mit vereinten Kräften zurück in die Halterung. Entsetztes Schweigen im Raum. Das Video endet.

Klavierspielen ist deutlich gesünder

Die Moral von der Geschicht? Es kann ungesund sein, sich Dinge in der Gewichtsklasse eines Klaviers auf die Brust zu legen. Es gibt deutlich sinnvollere Varianten sportlicher Betätigung. Und gänzlich ungefährlich ist es, Klavier zu spielen. Auf einem Yamaha SE132 beispielsweise. Zu dessen Transport empfiehlt sich die Zuhilfenahme ausreichend kräftiger Helfer. Hafthor Julius Björnsson ist momentan leider verhindert.