Hitze-Krimi in Berlin: Sabalenka steht im Halbfinale

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat ein dramatisches Marathon-Match gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina gewonnen und steht im Halbfinale des Berliner Tennisturniers. Im ausverkauften Steffi-Graf-Stadion setzte sich die Belarussin mit 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6) durch und darf weiter auf den ersten Rasentitel ihrer Karriere hoffen.

Dabei wehrte Sabalenka beim Stand von 2:6 im Tiebreak vier Matchbälle in Folge ab, eher sie nach 2:42 Minuten das Spiel für sich entschied. «Ich habe keine Ahnung, wie ich die letzten Punkte gewonnen habe», sagte Sabalenka nach großem Kampf in der prallen Sonne. Im Halbfinale trifft Sabalenka am Samstag (12.00 Uhr) auf die Tschechin Marketa Vondrousova.

Vondrousova gewinnt Neuauflage des Wimbledon-Finals

Vondrousova hatte sich in einer Neuauflage des Wimbledon-Finals von 2023 erneut gegen Ons Jabeur durchgesetzt. Die 25-Jährige gewann mit 6:4, 6:1 und darf weiter vom dritten Titel ihrer Karriere träumen. «Wir kennen uns gut. Wir haben ein ähnliches Spiel, deswegen ist es sehr tricky, gegen Ons zu spielen», sagte Vondrousova. Bei den Olympischen Spielen von Tokio hatte die Linkshänderin 2021 Silber gewonnen.

Im zweiten Halbfinale (nicht vor 14.30 Uhr) trifft die Chinesin Wang Xinyu auf die Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Amanda Anisimowa und der Russin Ljudmila Samsonowa.

Lys und Gauff schon raus

Das WTA-500-Turnier im Grunewald ist wie jedes Jahr top-besetzt und dient vielen Spielerinnen als Vorbereitung auf Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. Juni.

Deutsche Spielerinnen sind nach dem Auftakt-Aus von Eva Lys nicht mehr dabei. Auch für French-Open-Champion Coco Gauff und Titelverteidigerin Jessica Pegula (beide USA) war bereits im Achtelfinale Schluss. Die Turniersiegerin erhält rund 140.000 Euro.

Aryna Sabalenka wartet noch auf den ersten Rasentitel ihrer Karriere. Foto: Andreas Gora/dpa