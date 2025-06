In der Hitze von Berlin: Vondrousova gewinnt Turnier

Die frühere Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova hat den märchenhaften Lauf der Qualifikantin Wang Xinyu im Finale gestoppt und das Tennisturnier in Berlin nach einer Hitzeschlacht gewonnen. Die Tschechin setzte sich gegen die Überraschungsspielerin der Woche mit 7:6 (12:10), 4:6, 6:2 durch und feierte den dritten WTA-Titel ihrer Karriere.

Wang hatte im ersten Durchgang beim Stand von 5:4 und 6:5 jeweils zum Satzgewinn aufgeschlagen. Im Tiebreak vergab sie eine 6:2-Führung. Das gesamte Match dauerte bei über 30 Grad Celsius 2:15 Stunden. Die Spielerinnen suchten in den kurzen Pausen immer wieder den Schatten an der Bande.

Vondrousova im Ranking abgerutscht

Beim am 30. Juni beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon gehört Vondrousova damit zum erweiterten Favoritenkreis. Vor zwei Jahren hatte die 25-Jährige das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits gewonnen.

Die einstige Nummer sechs der Welt ist verletzungsbedingt in der Weltrangliste weit zurückgefallen. Durch den Erfolg in Berlin, der ihr rund 140.000 Euro einbringt, schiebt sich Vondrousova zumindest wieder unter die besten 100.

Gegnerin wollte schon in Qualifikation aufgeben

Für die Chinesin Wang, die nah an die Top 30 heranrückt, ist der Einzug in ihr erstes WTA-Endspiel dennoch ein riesiger Erfolg. Zumal sie in der ersten Qualifikationsrunde nach verlorenem ersten Satz kurz vor der Aufgabe stand. Nur die aufmunternden Worte ihres Teams hielten sie im Turnier.

Aus deutscher Sicht verlief das Turnier enttäuschend. Nur Eva Lys stand dank einer Wildcard in der Hauptrunde, verlor aber in der ersten Runde.

Schon in Wimbledon-Form: Berlin-Siegerin Marketa Vondrousova Foto: Andreas Gora/dpa

Umarmung zwischen Siegerin Marketa Vondrousova und Finalistin Wang Xinyu. Foto: Andreas Gora/dpa