RB Leipzig - Atalanta Bergamo in der EL: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Stream

RB Leipzig und Atalanta Bergamo messen sich in der Europa League. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die UEFA hat die Europa League zur aktuellen Saison 2021/22 von Grund auf abgespeckt. Im Anschluss an lediglich eine einzige Qualifikationsrunde haben sich in der Gruppenphase nur 32 qualifizierte Mannschaften gemessen - bisher waren es satte 48. Der Verband hat später noch wegen des Ukraine-Kriegs alle russischen Teams von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. RB Leipzig wäre plangemäß auf Spartak Moskau getroffen, hatte aber nun aufgrund der UEFA-Entscheidung Freilos.

Jetzt steht also das Viertelfinale der EL an. Dabei trifft RB Leipzig auf Atalanta Bergamo. Experten sehen die Italiener als unbequemen Gegner - sie besiegten Bayer Leverkusen in der Runde der letzten 16. Hier finden Sie kompakt alle wesentlichen Infos zum Spiel und noch einiges zum Hintergrund.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel am ersten Tag des Viertelfinales findet am 7.4.22 statt. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Video: dpa

RB Leipzig - Atalanta Bergamo: Übertragung des Spiels live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

RTL hat sich für volle drei Jahre sämtliche Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League unter den Nagel gerissen. Die Spiele laufen je nachdem gratis bei RTL und RTL Nitro oder - live ist das kostenpflichtig - bei RTL+. Das Spiel RB Leipzig - Atalanta Bergamo ist nur bei RTL+ zu sehen.

Hier die Übersicht:

Spiel: RB Leipzig - Atalanta Bergamo , Hinspiel im Viertelfinale der Europa League 2021/22

- , Hinspiel im Viertelfinale der 2021/22 Datum: Donnerstag, 7. April 2022

Donnerstag, 7. April 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Alle Infos zur Europa League 2021/22 finden Sie zudem in unserem Datencenter – und zwar zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte. Wer zieht ins Europa League Finale in Sevilla ein, wie ist der aktuelle Stand?

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die Spiele der UEFA Europa League 21/22 sind auf RTL, RTL Nitro und dem Videoportal RTL+ zu sehen. Die Mediengruppe RTL hat sich alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League und der Europa Conference League für die nächsten drei Jahre vertraglich gesichert.

Auf RTL+ konnte man im bisherigen Verlauf des Turniers pro Spieltag bis zu acht Spiele aus der Europa League (und auch der Conference League) in voller Länge live verfolgen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich laut Sender immer um ein Match mit deutscher Beteiligung handeln soll, solange deutsche Mannschaften noch im Rennen sind. RTL hat sich an diesem Spieltag für die TV-Übertragung der Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Barça entschieden, Leipzig gegen Bergamo läuft also nur bei RTL+.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

RB Leipzig - Atalanta Bergamo: Bilanz und Infos

Beide Vereine haben sich bisher noch nie auf dem Spielfeld getroffen - jeder Versuch einer Prognose wäre also der berühmte Blick in die Kristallkugel.

Die Leipziger selbst zollen dem Team aus der Lombardei höchsten Respekt. Die Bergamasken (so nennt man die die auf deutsch tatsächlich) hätten sich "zu einem Spitzenteam" entwickelt, heißt es auf der Website der Roten Bullen. Und weiter: "Eine echte Topmannschaft. Bis zur Spielzeit 2016/17 in der Serie A am Ende nie besser als Tabellenfünfter, ist Atalanta Bergamo dort zu einem der Spitzenklubs avanciert. 2019 zog Atalanta erstmals in die Champions League ein - und seitdem ohne Unterbrechung. In der Europa League musste sich im Achtelfinale unser Bundesliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen 'La Dea', der Göttin, geschlagen geben."

Reine Höflichkeit gegenüber dem Gegner? Taktische Kommunikation? Sächsisches Pfeifen im Walde? Der Abend in Leipzig wird es weisen.