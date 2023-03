DFB-Pokal-Viertelfinale: RB Leipzig - Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream

Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23 stehen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund gegenüber. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Live-Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream.

Nicht nur in der Bundesliga kämpfen RB Leipzig und Borussia Dortmund um die Spitzenplätze in der Tabelle. Auch im Kampf um den Turniersieg beim DFB-Pokal 2022/23 stehen sich die beiden Vereine gegenüber. Im Viertelfinale kommt es nun zur Entscheidung darüber, für wen es im Turnier noch weiter geht und für wen nicht.

Sowohl die Leipziger als auch die Dortmunder mussten sich schon im Achtelfinale gegen relativ starke Gegner behaupten. Dortmund zog mit einem 2:1 Sieg gegen Bochum in die nächste Turnier-Runde ein, Leipzig schaffte dies ebenfalls mit einem überzeugenden 3:1 gegen Hoffenheim.

Termin und Uhrzeit fürs Viertelfinale RB Leipzig - BVB beim DFB-Pokal 2022/23

Das Turnier nähert sich seinem Höhepunkt. Als Nächstes steht laut dem DFB-Pokal-Spielplan das Viertelfinale an. Dieses wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Anfang April gespielt. Es beginnt am 4. April mit den Partien Eintracht Frankfurt - Union Berlin und FC Bayern München - SC Freiburg. Am Tag darauf spielt dann zunächst der 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Ihren Abschluss findet diese Phase des Turniers schließlich am 5. April um 20.45 Uhr, wenn RB Leipzig in der heimischen Red Bull Arena gegen Borussia Dortmund antritt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

DFB-Pokal: RB Leipzig - Borussia Dortmund live im Free-TV und Gratis-Stream

Während in den ersten Runden des Turniers nur einige wenige ausgewählte Spiele auch im Free-TV zu sehen waren, verhält es sich beim Viertelfinale anders. Bis auf eine Ausnahme werden alle Spiele dieser Turnierphase nicht nur im Pay-TV bei Sky gezeigt, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der ARD bzw. dem ZDF.

Das gilt nicht nur für die Ausstrahlung im TV. Auch diejenigen, die das Spiel am liebsten live streamen möchten, können dies ohne Kosten tun. Da das ZDF die Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinales RB Leipzig vs. Borussia Dortmund übernimmt, gibt es das Spiel auch im ZDF-Stream zu sehen.

Spiel : RB Leipzig vs. Borussia Dortmund , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23

vs. , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 5. April 2023

Mittwoch, 5. April 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: im ZDF und auf Sky

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zum DFB-Pokal-Viertelfinale RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Auch wenn das Spiel im Free-TV übertragen wird und damit prinzipiell für jeden zu sehen ist, gibt es doch immer wieder Dinge, die einem gemütlichen Abend mit Fernseher und Fußball im Weg stehen. Dazu gehören Dinge wie Überstunden im Büro oder auch ein Ausflug mit Freunden. Damit Sie bei diesen Dingen nicht ganz auf das DFB-Pokal-Viertelfinale verzichten müssen, stellen wir Ihnen hier unseren Live-Ticker zur Verfügung. Damit bekommen Sie alle Infos rund um das Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund direkt aufs Handy. So sind Sie immer über den Spielstand und die Ergebnisse des Spiels informiert, egal, wo Sie sich befinden.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream

Wie so oft ist es auch beim DFB-Pokal 2022/23 so, dass sich die Übertragungsrechte am gesamten Turnier ein Pay-TV-Sender geschnappt hat. In diesem Fall handelt es sich dabei um Sky. Der Privatsender überträgt sämtliche Spiele des Turniers sowohl im TV als auch im Stream. Doch das öffentlich-rechtliche-Fernsehen hat sich noch nicht ganz vom DFB-Pokal verabschiedet und zeigt ausgewählte Spiele des Turniers auch im Free-TV.

Welche das sind, folgt allerdings keinem erkennbaren Muster, weshalb es schnell unübersichtlich werden kann für alle, die den DFB-Pokal sehen möchten, aber über kein Abo bei Sky verfügen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir Ihnen eine Übersicht über die Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream erstellt.

RB Leipzig - Borussia Dortmund: Bisherige Bilanz

Die Bilanz des Matches RB Leipzig - Borussia Dortmund ist ziemlich ausgeglichen. Von den bislang lediglich 14 gegeneinander gespielten Partien gewann laut fussballdaten.de Dortmund sieben und Leipzig fünf, zwei gingen dementsprechend unentschieden aus. Im DFB-Pokal sieht das etwas anders aus. Das bisher einzige Mal, dass die beiden Mannschaften in diesem Turnier gegeneinander gespielt haben, war im Finale des DFB-Pokals 2020/21. Hier schlugen die Dortmunder ihren Kontrahenten überzeugend mit für die Leipziger bitteren 4:1.