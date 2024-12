RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Nach zwei gespielten Runden geht es für die insgesamt 16 verbliebenen Mannschaften ins Achtelfinale des DFB-Pokals 2024/2025. Mit von der Partie sind die zwei Bundesligisten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften konnten in der aktuellen Saison sowohl im DFB-Pokal, als auch in der Bundesliga überzeugen. Vor ihrem Aufeinandertreffen im Pokal-Achtelfinale steht Frankfurt auf Platz 2 und Leipzig auf Platz 4 der 1. Bundesliga.

Der Geschäftsführer von Red Bull Leipzig Marcel Schäfer blickt mit Spannung auf das Duell: „Wir haben uns in der Vergangenheit immer wieder enge und umkämpfte Duelle geliefert, nicht zu vergessen das Pokalfinale 2023. Das Ziel bleibt, in die nächste Runde einzuziehen und damit einen weiteren Schritt Richtung Berlin zu gehen!“

Im DFB-Pokal-Finale 2023 konnte Leipzig mit einem 2:0-Sieg den Pokal gegen die Eintracht verteidigen. Für Frankfurt bietet sich nun die Chance auf Wiedergutmachung. Trainer Dino Toppmöller nannte das Los eine anspruchsvolle Aufgabe, zeigte sich jedoch entschlossen, den Einzug ins Viertelfinale zu erreichen.

Die Ausgangslage der Teams ist diesmal allerdings unterschiedlich: Leipzig musste zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg hinnehmen, während Frankfurt mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg in Heidenheim Selbstvertrauen tankte. Die aktuellen Leistungen könnten den Gästen aus Frankfurt einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Sie möchten mehr zu der Begegnung zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie zusammengetragen.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 2024/25 stehen acht Partien auf dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25. Eine der Begegnungen ist das Duell zwischen Leipzig und Frankfurt. Die Partie wird am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Live-Übertragung im Free-TV und Stream: Leipzig gegen Frankfurt im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal in der Saison 2024/25 liegen überwiegend beim Pay-TV-Anbieter Sky. Um alle Partien des Wettbewerbs live zu sehen, benötigen Fans ein kostenpflichtiges Abonnement. Aktuell kostet das Sportpaket 25 Euro monatlich. Wer zusätzlich Spiele der 1. Bundesliga verfolgen möchte, zahlt monatlich 35 Euro.

Neben Sky bieten auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausgewählte Übertragungen an. Dazu gehören die Halbfinalspiele sowie das Finale, das am 24. Mai 2025 stattfindet. Gelegentlich werden auch einzelne Spiele aus den ersten Runden im Free-TV gezeigt. Ein Beispiel dafür ist die Begegnung zwischen Leipzig und Frankfurt, die sowohl im ZDF als auch bei Sky ausgestrahlt wird. Die Mischung aus kostenpflichtigen und frei zugänglichen Übertragungen gibt Fußballfans unterschiedliche Möglichkeiten, die Spiele des DFB-Pokals zu verfolgen.

Hier haben wir alle wichtigen Eckdaten zum DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt in einer kurzen Übersicht:

Spiel: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum: 4. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ZDF

Red Bull Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut den Informationen von fussballdaten.de haben Leipzig und Frankfurt in der Vergangenheit bislang 16 Mal in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Im DFB-Pokal standen sich die beiden Teams in zwei Spielen auf dem Rasen gegenüber. In der Bundesliga haben Leipzig als auch Frankfurt jeweils viermal gegeneinander gewonnen. In den anderen acht Partien trennten sich die zwei Mannschaften mit einem Unentschieden. Die letzte Begegnung im DFB-Pokal war im großen Finale 2023, in dem sich Leipzig mit einem 2:0-Sieg gegen die Frankfurt durchsetzen konnte.