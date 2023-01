RB Leipzig - FC Bayern live im Free-TV und Gratis-Stream: Termin, Übertragung, Live-Ticker

Wo läuft das Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern? Wir sagen Ihnen, wo und wie das Match im Free-TV übertragen wird. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker.

Es geht wieder lohooos! Die von vielen Fans verwünschte Winterpause in der Bundesliga hat endlich ein Ende, die Teams gehen hoffentlich ausgeruht und hoch motiviert in die zweite Hälfte der laufenden Spielzeit. Gleich zu Beginn der Rückrunde treffen zwei Schwergewichte aufeinander - der FCB und Red Bull. Die Teams haben auf Platz 1 beziehungsweise Platz 3 recht komfortabel überwintern können, wobei München mit 34 Punkten sechs Zähler vor den Sachsen liegt.

Der Spielplan der Bundesliga 2022/23 hat die Begegnung RB Leipzig gegen FC Bayern für den 20.01.2023 terminiert. Sie wollen mehr über das bereits ausverkaufte Schlagerspiel zwischen der sächsischen Brause-Werksmannschaft und dem FCB erfahren? Hier finden Sie nicht nur Facts & Figures rund um die Übertragung, den Termin und die Uhrzeit. Wir liefern Ihnen auch noch ein paar andere Infos zu den beiden Mannschaften.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Leipzig trifft heute am 20. Januar 2023 auf den Rekordmeister aus München. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

RB Leipzig vs FC Bayern: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Nur eine Handvoll der Spiele der Bundesliga gibt es im Free-TV zu sehen - die Übertragung der Begegnung FC Bayern gegen RB Leipzig gehört erfreulicherweise dazu. Hier kommt ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: RB Leipzig gegen FC Bayern , 16. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 16. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Freitag, 20. Januar 2023

Freitag, 20. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream : Joyn

: Joyn Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: DAZN

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Wer nicht live im Stadion dabei sein kann oder möchte, ist mit seinem heimischen Monitor gut bedient. Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich hauptsächlich die beiden Sender Sky und DAZN untereinander auf. Sat.1 dagegen zeigt nur wenige Spiele im Free-TV.

RB Leipzig - FC Bayern: Live-Ticker und Bundesliga-Radio

Sollte Ihnen trotz der in diesem Fall gratis angebotenen Live-Übertragung zu viel Video im Spiel sein, haben Sie zwei ebenfalls kostenlose Möglichkeiten, das Match in Wort oder Schrift zu verfolgen: Im Bundesliga-Radio können Sie die Begegnung live mit den Ohren zu verfolgen. So sind sie stets auf dem aktuellen Stand der Partie, ohne voll vereinnahmt zu sein. Außerdem legen wir Ihnen unseren Service in Gestalt des Live-Tickers ans Herz. Das Datencenter liefert Ihnen das Spiel bis in die kleinsten Einzelheiten gratis ins Haus.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Bilanz und Infos

Das Portal fussballdaten.de meldet 15 bisherige Matches zwischen den Teams aus Sachsen und aus Bayern. Die Bilanz sieht folgendenmaßen aus: 10 Siege für den FCB, nur ein einziges Mal konnte Red Bull das Spiel für sich entscheiden - am 18. März 2018 in der Bundesliga. Viermal Remis demzufolge. Das Torverhältnis beträgt 33:17 zugunsten des FCB.