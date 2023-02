RB Leipzig - Manchester City in der Champions League: Übertragung live im TV und Stream

Im Achtelfinale der Champions League stehen sich RB Leipzig und Manchester City gegenüber. Hier erfahren Sie alles rund um Datum, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV und Stream und den Live-Ticker zum Spiel.

Die Finalrunden der Champions League 2022/23 stehen an. Unter die letzten 16 Teams haben es auch der RB Leipzig und Manchester City geschafft. Manchester City geht als Gruppensieger in das Achtelfinale, in der Gruppenphase musste der Club nicht eine Niederlage einstecken. Der RB Leipzig hingegen verlor eine Partie gegen Real Madrid und eine gegen Donezk. Dennoch haben beide Vereine genau vier Siege in der Gruppenphase eingefahren - Manchester City spielte zwei Mal unentschieden.

Als nächstes treffen die Mannschaften im Achtelfinale aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Datum, Uhrzeit und Übertragung des Spiels. Außerdem halten wir einen Live-Ticker für Sie parat.

RB Leipzig - Manchester City in der Champions League 2022/23: Datum und Uhrzeit beim Achtelfinale - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2022/23 findet das Hinspiel des Achtelfinales RB Leipzig - Manchester City am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, statt. Das Spiel wird damit am letzten Tag der Hinrunde gespielt, nachdem diese am 14. Februar mit dem Spiel Paris St. Germain - FC Bayern eröffnet worden war. Die Partie zwischen dem RB Leipzig und Manchester City findet bei den Leipzigern zuhause in der Red Bull Arena statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

RB Leipzig vs. Manchester City: Übertragung des Champions League Achtelfinales live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champinos League im TV oder Stream ist wie gewohnt in privater Hand. Auch das Spiel RB Leipzig vs. Manchester City wird daher nur für zahlende Zuschauer zu sehen sein. Übertragen wird die Partie bei DAZN.

Spiel: RB Leipzig vs. Manchester City , Hinspiel im Achtelfinale der Champions League 2022/23

vs. , Hinspiel im Achtelfinale der 2022/23 Datum: Mittwoch, 22. Februar 2023

Mittwoch, 22. Februar 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum Achtelfinale der Champions League 2022/23 zwischen RB Leipzig und Manchester City

Dass die Spiele der Champions League nur für zahlende Kunden zu sehen sind, ist mitunter sehr frustrierend. Bei all den Anbietern weiß man oftmals schon gar nicht mehr, welche Abos man denn eigentlich benötigt, um ein bestimmtes Spiel verfolgen zu können. Eine kostenlose Alternative dazu bietet unser Live-Ticker. Dieser ermöglicht es Ihnen, den Spielverlauf der Spiele der Champions League auch dann zu verfolgen, wenn sie gerade über kein Abo bei DAZN oder Amazon Prime verfügen. Außerdem gibt es jede Menge zusätzlicher Infos direkt auf einen Blick, wie etwa die Spielaufstellung der Mannschaften.

Die Zeiten, in denen man die Champions League im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sehen konnte, sind längst vorbei. Stattdessen werden die Zuschauer von verschiedenen Anbietern zur Kasse gebeten. Denn den Großteil der Spiele können nur diejenigen sehen, die Zugang zu einem Kundenkonto bei der Streaming-Plattform DAZN haben. Lediglich einige wenige Spiele sind auch für Amazon-Prime-Kunden verfügbar. Allerdings gilt selbstverständlich auch hier wieder, dass ein Kundenkonto nicht umsonst ist.

Immerhin einen Lichtblick gibt es: Das große Finale der Champions League wird auch im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF hat sich die Rechte an der Übertragung des Finalspiels gesichert.

RB Leipzig gegen Manchester City: Bilanz und Infos

Das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand laut fussballdaten.de in der Champions League 2021 statt. Dort waren die beiden Mannschaften in derselben Gruppe und spielten entsprechend zwei Spiele gegeneinander. Während Manchester City das Hinspiel überzeugend mit 6:3 für sich entscheiden konnte, unterlagen die Engländer den Leipzigern im Rückspiel mit 1:2. Ausgehend von der Performance der beiden Vereine in der diesjährigen Champions League Saison, könnte es dieses Mal ähnlich spannend werden.