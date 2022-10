RB Leipzig - Real Madrid in der Champions-League: Übertragung und Live-Ticker

RB Leipzig trifft in der Champions League auf Real Madrid. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit Übertragung und Live-Ticker zum Spiel.

Die Gruppenphase der Champions-League neigt sich dem Ende zu. Welche beiden Vereine es in die Finalrunden schaffen, steht jedoch noch nicht fest. In Gruppe F scheint es bisher zwar so gut wie sicher, dass Real Madrid in die nächste Runde kommt. Immerhin hat der Verein bisher nur ein Unentschieden hinnehmen müssen, seine weiteren drei Spiele hat er alle gewonnen. Doch welcher der anderen Clubs den Verein in die nächste Runde begleiten wird, ist noch offen.

Bisher hat RB Leipzig die Nase knapp vorn. Doch eine Niederlage gegen Madrid und ein Sieg von Donezk im nächsten Spiel könnten das schnell ändern. Daher werden die Leipziger im kommenden Spiel alles daran setzen, mindestens ein Unentschieden herauszuholen.

Wann und wo Sie das Spiel sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir Ihnen einen Live-Ticker erstellt, mit dem Sie keine Wendung dieses und anderer Champions-League-Spiele mehr verpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Datum und Uhrzeit des Spiels RB Leipzig - Real Madrid in der Champions-League: Wann ist Anstoß?

Das Spiel findet laut Spielplan der Champions-League am fünften Spieltag des Turniers statt. Das ist der vorletzte Tag der Gruppenphase. Anstoß ist am Dienstag, dem 25. Oktober, um 21.00 Uhr.

RB Leipzig vs. Real Madrid: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die regulären Spiele der Champions-League 2022/23 konnten sich auch dieses Mal wieder ausschließlich Privatsender sichern. Die Übertragung findet hauptsächlich bei DAZN statt, manche ausgewählte Dienstagsspiele werden jedoch auch von Amazon Prime übertragen. Das Spiel RB Leipzig gegen Real Madrid gehört jedoch leider nicht dazu. Folglich wird es lediglich bei DAZN zu sehen sein.

Spiel: RB Leipzig vs. Real Madrid , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , der 2022/23 Datum: Dienstag, 25. Oktober 2022

Dienstag, 25. Oktober 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion am Cottaweg, Leipzig

Stadion am Cottaweg, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zu RB Leipzig - Real Madrid

Für all diejenigen, die an einem Dienstagabend keine Zeit haben, um nach 21.00 Uhr noch das Spiel zu sehen, bietet unser Live-Ticker eine Lösung. Mit diesem können Sie alle Wendungen des Spiels nachvollziehen, egal wo Sie sind oder wann Sie in den Live-Ticker reinschauen. Mit diesem können Sie auch allen anderen Spielen der Champions-League 2022/23 folgen.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele - Wo kann man die Champions-League online schauen?

Im Free-TV gibt es für die deutschen Zuschauer dieses Mal nur das Finale der Champions-League zu sehen. Dieses findet am 10. Juni 2023 in Istanbul statt. Alle anderen Spiele sind nur bei privaten Streaming-Anbietern zu sehen. Den Großteil der Spiele überträgt DAZN, nur einige ausgewählte Spiele am Dienstag werden ebenfalls von Amazon Prime übertragen.

In beiden Fällen ist ein Abo für den Streaming-Dienst notwendig, um die Spiele sehen zu können. Das Abo bei DAZN ist ab einem Preis von 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo erhältlich, Amazon Prime hingegen ist automatisch Teil der Prime-Mitgliedschaft der Amazon-Kunden.

Dieses System ist nicht ganz übersichtlich. Wir haben Ihnen daher zur besseren Orientierung alle Infos zur Übertragung der Champions-League 2022/23 im TV oder Stream in einem gesonderten Artikel zusammengestellt.

RB Leipzig gegen Real Madrid: Bilanz

In der diesjährigen Champions-League sind die beiden Vereine das erste Mal aufeinandergetroffen. Dabei ging die erste Begegnung für RB Leipzig nicht gerade erbaulich aus. Real Madrid konnte mit überzeugenden 2:0 vom Platz gehen. Ein einziges Spiel lässt jedoch noch nicht auf den Ausgang des Rückspiels schließen. Es besteht die realistische Chance, dass RB Leipzig es schafft, eine Wiederholung dieses Ergebnisses zu verhindern. Dies muss dem Verein gelingen, um seinen Einzug in die nächste Runde nicht zu gefährden.