RB Leipzig - Sporting Lissabon live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der RB Leipzig ist ein deutscher Erstligist, der aktuell im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle mitmischt. Die letzten Spiele im Rahmen der Champions League liefen für die Roten Bullen jedoch nicht so perfekt wie die Partien im nationalen Raum. Von den bereits sechs absolvierten Matches der Saison 24/25 hat das Team alle verloren und damit keine Punkte erspielt. Generell können die Leipziger aber trotz recht junger Vereinsgeschichte auch schon ein paar Pokalsiege zu ihren Errungenschaften zählen. Neben regionalen Pokalen hat die Mannschaft bereits den Superpokal gewonnen und wurde zweimal DFB-Pokalsieger. In der Champions League hingegen konnten die Roten Bullen noch keinen Pokal erspielen. Der Kader rund um Trainer Marco Rose ist derzeit etwa 532,25 Millionen Euro wert.

Sporting Lissabon ist ein Verein aus der portugiesischen Hauptstadt. Dort spielt die Mannschaft in der ersten Liga des Landes und hält sich stets im oberen Teil der Tabelle. Die letzten Spiele innerhalb der Champions League 24/25 liefen für die Jungs aus Lissabon recht durchwachsen. Von den vergangenen sechs Spielen hat Sporting drei gewonnen, zwei verloren und eins ging unentschieden aus. Auch Pokale hat der Verein bereits einige ergattern können. Dazu zählen Titel wie 17-maliger Portugiesischer Pokalsieger oder 20-maliger Portugiesischer Meister. Einen Champions-League-Pokal konnte sich der Verein bisher nicht sichern. Der Kader rund um Trainer Rui Borges ist momentan circa 474 Millionen Euro wert.

Wann findet das Spiel zwischen RB Leipzig und Sporting Lissabon statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zur Partie finden Sie hier.

RB Leipzig vs. Sporting Lissabon in der Champions League: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 24/25 nach findet das Match zwischen Leipzig und Lissabon am 22. Januar 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 18.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Leipzig - Lissabon live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte an der Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in der aktuellen Saison die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Bis auf das Finale im Mai 2025 wird es deswegen kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Wollen Sie also die Partie zwischen RB Leipzig und Sporting Lissabon verfolgen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Anbieter hat für dieses Match nämlich die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN erhalten sie aktuell ab 34,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen zum Spiel gebündelt:

Spiel: RB Leipzig - Sporting Lissabon, Champions League Ligaphase, 7. Spieltag

Datum : 22. Januar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

RB Leipzig - Sporting Lissabon in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich der RB Leipzig und Sporting Lissabon noch nie auf dem Rasen begegnet. Ein weiterer Faktor, der für die Bestimmung der Favoritenrolle zurate gezogen werden kann, ist der Kaderwert. Wie bereits erwähnt ist Sporting Lissabon etwa 474 Millionen Euro wert und RB Leipzig 532,25 Millionen Euro. Damit ist Leipzig aktuell etwas wertvoller als Lissabon. Ob diese Tatsache für den Sieg am 22. Januar 2025 reicht, wird sich zeigen.