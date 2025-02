RB Leipzig - VfL Wolfsburg morgen live im TV und Stream: Ist das DFB-Pokal-Viertelfinale auch im Free-TV zu sehen?

Der DFB-Pokal nähert sich dem diesjährigen Finalspiel in Berlin. Vier Partien ermitteln die zwei Halbfinals, wo bereits Leverkusen und Stuttgart warten. Im letzten Spiel der aktuellen Pokalrunde empfängt RB Leipzig den VfL Wolfsburg morgen zum Viertelfinale des DFB-Pokals.

RB Leipzig hat sich in den bisherigen Pokalrunden souverän präsentiert und peilt nach den Titeln von 2022 und 2023 den dritten Pokalsieg an. Während es im DFB-Pokal bislang reibungslos lief, zeigte die Mannschaft unter Trainer Marco Rose in der aktuellen Saison wechselhafte Leistungen. In der Champions League verpasste Leipzig den Einzug in die K.-o.-Phase, während das Team in der Bundesliga um die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb kämpft.

Auch der VfL Wolfsburg hat Pokalambitionen und hofft auf den ersten DFB-Pokaltitel seit 2015. Unter anderem schlugen die Niedersachsen bereits Borussia Dortmund. Trainer Ralph Hasenhüttel hat das Team stabilisiert, das sich aktuell im Mittelfeld der Bundesliga befindet. Top-Torschützen der Wölfe in dieser Saison sind Jonas Wind und Mohamed Amoura, die mit ihrer Treffsicherheit das Leipziger Abwehrbollwerk herausfordern werden. Zudem gibt es ein besonderes Wiedersehen: Ridle Baku, der jahrelang für Wolfsburg spielte, wechselte im Winter nach Leipzig, um den verletzten Benjamin Henrichs zu ersetzen.

Wann die Partie läuft? Hier erfahren Sie alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Stream sowie zu Termin und Anstoßzeit.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im DFB-Pokal 2024/25: morgiger Termin und Anstoß

Das Viertelfinale des DFB-Pokals 2024/25 läuft bereits, und am 26. Februar 2025 kommt es zur Begegnung zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg. Die Partie wird um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen. Das Duell ist eines von vier Viertelfinalspielen, die über mehrere Wochen verteilt ausgetragen werden.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Übertragung von Leipzig gegen Wolfsburg live im TV und Stream

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich ARD und ZDF die Free-TV-Rechte für den DFB-Pokal. Insgesamt werden in dieser Pokalsaison 15 Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Dazu gehören auch einige Viertelfinal-Partien.

Allerdings wird das Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Begegnung läuft exklusiv auf Sky, sowohl im Pay-TV als auch per Stream auf Sky Go oder WOW. Damit ist die Partie das einzige Viertelfinale, welches nicht im Free-TV ausgestrahlt wird. Wer also kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel nicht live verfolgen.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Übertragung im Duell der Bundesliga-Teams:

Spiel: RB Leipzig - VfL Wolfsburg, DFB-Pokal 2024/25, Viertelfinale

Datum: Mittwoch, 26. Februar 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky Go , WOW

RB Leipzig - VfL Wolfsburg: Bilanz im DFB-Pokal

Das Viertelfinal-Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg ist nicht die erste Begegnung der beiden Teams im Pokal. Bisher standen sich die Vereine sechsmal im DFB-Pokal gegenüber. Leipzig hat vier dieser Partien für sich entschieden, während Wolfsburg lediglich zweimal erfolgreich war. Die Torbilanz spricht ebenfalls für die Sachsen: In den bisherigen Begegnungen erzielte Leipzig 12 Treffer, während Wolfsburg auf 6 Tore im direkten Pokal-Duell kommt. Laut Statistik siegten die „Wölfe“ zuletzt 2023 mit 1:0 im Pokal.

Auch in 17 Bundesligaspielen konnte Leipzig häufiger gewinnen: Sieben Siege gehen hier bislang auf das Konto der Sachsen, während Wolfsburg fünf Partien gewann und weitere fünf Begegnungen mit einer Punkteteilung endeten.