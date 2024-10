Real Madrid - BVB live im TV & Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die neue Ligaphase der Champions League 24/25 dauert noch bis Ende Dezember 2025. Bisher haben alle Mannschaften zwei Spiele hinter sich gebracht. Am 3. Spieltag steht nun ein Rematch auf dem Programm: Nach dem verlorenen CL-Finale der vergangenen Saison am 1. Juni trifft Borussia Dortmund nun erneut auf Real Madrid. Im Wembley-Stadion in London gewannen die Königlichen mit einem klaren 2:0, nun dürfen die Spanier erneut gegen den BVB ran - diesmal allerdings mit Heimvorteil.

Während Dortmund mit zwei Siegen in der Champions League bisher auf Erfolgskurs ist, hat der Rekordmeister aus Madrid bereits Schwäche gezeigt. Gegen die Franzosen des OSC Lille konnte das Team von Carlo Ancelotti keine Punkte holen. Der BVB steht derzeit nach Siegen gegen Celtic Glasgow und den FC Brügge sogar auf Rang 1 der neuen Liga. Zwar haben noch sechs weitere Mannschaften zwei Siege auf dem Konto, die Dortmunder haben aber mit Abstand das beste Torverhältnis. Real Madrid ist in der Ligaphase der stärkste Gegner, mit dem es Dortmund zu tun bekommt. Sollten die Borussen das Spiel gewinnen, stehen die Chancen für den Einzug in die K.o.-Runde gut.

Wann findet das Match zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund statt? Wo wird das CL-Spiel übertragen und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Top-Spiel am Dienstag gibt es hier.

Real Madrid vs. Borussia Dortmund in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund am 22. Oktober 2024 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte der Madrilenen.

Real Madrid - BVB live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 24/25 teilen sich auch in der neuen Saison DAZN und Amazon Prime Video. Die meisten Spiele gibt es allerdings exklusiv bei DAZN zu sehen, da der Streaming-Dienst von Amazon an jedem Spieltag nur eine Partie am Dienstag zeigt. Um die übrigen Matches in voller Länge verfolgen zu können, benötigen Sie ein DAZN-Abo, das aktuell mindestens 34,99 Euro pro Monat kostet. Prime Video ist in der Variante mit Werbung bereits ab 8,99 Euro zu haben. Die Begegnung zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund ist eines der Dienstagsspiele, das bei Prime Video läuft. Wenn möglich, zeigt Amazon immer eine Partie mit deutscher Beteiligung.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Madrid und dem BVB haben wir hier für Sie:

Spiel: Real Madrid - Borussia Dortmund, Ligaphase der Champions League 24/25, 3. Spieltag

Datum: 22. Oktober 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Stadion Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Real Madrid gegen Dortmund in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut weltfussball.de standen sich Real Madrid und Borussia Dortmund bisher 15 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die letzte Begegnung war wie eingangs erwähnt das CL-Finale der vergangenen Saison, das der BVB mit 0:2 verlor. Auch die Gesamtstatistik spricht eine klare Sprache: Sieben Siege gehen an Real Madrid, fünfmal trennten sich die beiden Teams unentschieden und dreimal konnte Dortmund siegreich den Platz verlassen. In das Match am 3. Spieltag geht Real Madrid als Favorit, wie im Spiel gegen OSC Lille jedoch klar geworden ist, sind die CL-Rekordsieger nicht unschlagbar.