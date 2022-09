Real Madrid: Benzema laboriert an Oberschenkelverletzung

Karim Benzema fehlt Real Madrid vorerst. Die Spanier geben offiziell bekannt, was für eine Verletzung sich der Franzose in Glasgow zugezogen hat.

Real Madrid steht vor einem personellen Problem. Der amtierende Champions-League-Sieger muss vorerst ohne Karim Benzema auskommen. Wie die "Königlichen" am Mittwoch (7. September) mitteilten, hat sich der Torjäger beim 3:0 bei Celtic Glasgow zum Auftakt der Königsklasse eine Sehnenverletzung und eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Einen Zeitplan für Benzemas Rückkehr nannte Real nicht. Der Franzose, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 44 mal traf und jüngst als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, war wegen der Blessur in Glasgow nach einer halben Stunde ausgewechselt worden.

Video: SID

Sein Vertreter Eden Hazard bereitete einen Treffer vor und erzielte auch das 3:0. Doch der Belgier ist im Gegensatz zu Benzema kein Strafraumstürmer, der die zentralen Verteidiger beschäftigt. Einen klassischen Ersatz hätte Trainer Carlo Ancelotti einzig in Mariano Diaz, der Stürmer aus der Dominikanischen Republik kam in dieser Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz.

Titelverteidiger Real empfängt in seinem nächsten Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Gruppe F RB Leipzig. Die Sachsen hatten nach dem 1:4 gegen Schachtjor Donezk Trainer Domenico Tedesco entlassen und stehen offenbar vor der Verpflichtung von Marco Rose. (mit dpa)

