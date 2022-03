Real Madrid - Paris St. Germain in der Champions League: Liveticker und Infos zur Übertragung

In der Champions League treffen heute Real Madrid und Paris St. Germain aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Liveticker finden Sie hier.

Aktuell laufen die Achtelfinal-Spiele der Champions League 2021/2022. Dabei kämpfen 16 europäische Top-Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. Die Hinrunde hat bereits stattgefunden. Nun sind im März die Rückrundenspiele an der Reihe.

Real Madrid muss sich am 9. März 2022 ein zweites Mal in der aktuellen CL-Saison gegen Paris St. Germain unter Beweis stellen.

Wann genau findet das Spiel zwischen Madrid und Paris statt? Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Hier haben wir alle wichtigen Infos zum Achtelfinal-Spiel Real Madrid gegen Paris St. Germain für Sie zusammengestellt.

Real Madrid - Paris St. Germain in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Partie zwischen Madrid und Paris findet heute am 9. März 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im Estadio Santiago Bernabéu in Spaniens Hauptstadt Madrid.

Real Madrid gegen Paris St. Germain: Übertragung heute live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Eines der zwei Favoritenteams muss die Champions League 2021/2022 nach dem Achtelfinale verlassen. Wer wird den Einzug ins Viertelfinale schaffen? Alle wichtigen Infos zum CL-Spiel Real Madrid gegen Paris St. Germain finden Sie hier in einer kurzen Übersicht:

Spiel: Real Madrid vs. Paris St. Germain , Achtelfinale der UEFA Champions League 2021/22

vs. , Achtelfinale der 2021/22 Datum: Mittwoch, 9. März 2022

Mittwoch, 9. März 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu , Madrid

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Real Madrid vs. Paris St. Germain

Sie haben am 9. März schon was vor und können das Spiel zwischen Madrid und Paris nicht live im Stream mitverfolgen? Mit unserem Liveticker haben Sie die Möglichkeit, trotzdem auf dem neuesten Stand zu bleiben und das egal von welchem Ort. Im Liveticker wird Ihnen nicht nur der aktuelle Spielstand, sondern auch alle Infos rund um die Tore, Auswechslungen sowie gelbe und rote Karten angezeigt.

Lesen Sie dazu auch

Haben Sie auch Interesse an den anderen Spielen der aktuellen Champions League-Saison? Im Liveticker können Sie nicht nur Informationen zum Spiel Real Madrid gegen Paris St. Germain, sondern auch zu allen anderen CL-Spielen abrufen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

In dieser Saison gibt es keine Übertragung der Champions League-Spiele im Free-TV. Der Pay-TV-Sender Sky konnte sich auch keine Rechte zur Übertragung sichern.

Alle Begegnungen sind in der aktuellen Saison entweder beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video oder DAZN zu sehen. Davon werden 16 Spiele der Champions League 2021/22 bei Amazon Prime Video übertragen. Die restlichen Partien laufen auf DAZN.

Die Übertragung des Achtenfinalspiels Real Madrid gegen Paris St. Germain findet ebenfalls auf DAZN statt.

Real Madrid gegen Paris St. Germain: Bilanz und Infos

Real Madrid und Paris St. Germain sind in der Vergangenheit schon häufig sowohl in der Champions League, also auch in der Europa League aufeinander getroffen. Das sind die Ergebnisse aus den bisherigen Begegnungen von Real Madrid und Paris St. Germain in der Champions League:

2021/2022, Achtelfinale: Paris St. Germain - Real Madrid (1:0)

- (1:0) 2019/2020, Gruppe A: Real Madrid - Paris St. Germain (2:2)

- (2:2) 2019/2020, Gruppe A: Paris St. Germain - Real Madrid (3:0)

- (3:0) 2017/2018, Achtelfinale: Paris St. Germain - Real Madrid (1:2)

- (1:2) 2017/2018, Achtelfinale: Real Madrid - Paris St. Germain (3:1)

- (3:1) 2015/2016, Gruppe A: Real Madrid - Paris St. Germain (1:0)

- (1:0) 2015/2016, Gruppe A: Paris St. Germain - Real Madrid (0:0)