Real Madrid - RB Leipzig live im CL-Achtelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im Achtelfinale der Champions League trifft Real Madrid auf RB Leipzig. Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die 32. Saison der UEFA Champions League 2023/24 hat im Juni 2023 begonnen. Mittlerweile steht das Achtelfinale des Turniers auf dem Programm. Im Hinspiel des am 13. Februar 2024 hatte RB Leipzig eine Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen müssen. Die Begegnung endete nach dem Treffer von Brahim Diaz in der 49. Minute mit 1:0 für Madrid. Leipzig kämpfte bis zum Ende, schaffte es jedoch nicht den Ausgleich zu erzlielen. Jetzt stehen sich die beiden Teams im Rückspiel des Achtelfinales erneut gegenüber.

Doch wann genau findet das Spiel zwischen Real Madrid und dem RB Leipzig statt? Wie läuft die Übertragung? Hier finden Sie Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker zum Spiel.

Real Madrid gegen RB Leipzig: Termin und Uhrzeit für den Anpfiff

Das Spiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und RB Leipzig findet laut dem Champions League-Spielplan am Mittwoch, dem 6. März 2024 statt. Der Anpfiff ist um 21.00 Uhr geplant.

Real Madrid - RB Leipzig live im TV und Stream: Übertragung des Champions League Achtelfinales

Die Rechte für die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24 hat sich der Streaminganbieter DAZN gesichert. Dort werden fast alle Spiele übertragen. Allerdings gibt es auch eine Ausnahme: Die Übertragungsrechte einiger Spiele der Champions League, die an einem Dienstag gespielt werden, hat sich Amazon Prime Video gesichert. Doch das Spiel Madrid gegen Leipzig findet an einem Mittwoch statt, weshalb es nicht auf Prime Video zu sehen ist. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist auch nicht vorgesehen. Wenn Sie das Spiel sehen möchten, brauchen Sie ein Abo bei dem Anbieter DAZN. Im Monatsabo beträgt der Preis 44,99 Euro und Sie haben die Möglichkeit, das Abo monatlich zu kündigen. Wenn Sie sich aber für ein Jahresabo entscheiden dann bezahlen Sie umgerechnet 29,99 Euro im Monat. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

Hier finden Sie alle Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Real Madrid - RB Leipzig , Achtelfinale der Champions League 23/24, Rückspiel

- , Achtelfinale der 23/24, Rückspiel Datum: Mittwoch, 6. März 2024

Mittwoch, 6. März 2024 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Santiago Bernabéu Stadion, Madrid ( Spanien )

Stadion, Madrid ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Real Madrid - RB Leipzig: Die Champions League im Live-Ticker

Sollten Sie das Spiel nicht sehen können, dann haben Sie die Möglichkeit die Partie zwischen Madrid und Leipzig über unseren Live-Ticker zur Champions League zu verfolgen:

Die Bilanz von Real Madrid und RB Leipzig

Die beiden Teams standen sich insgesamt drei Mal innerhalb der Champions League gegenüber. Zwei Mal konnte Real Madrid gewinnen während Leipzig einmal siegreich vom Platz ging. Laut news.de ist Rekordnationalspieler Lothar Matthäus der Meinung, dass RB Leipzig im Champions-League-Duell gegen den Rekordsieger Real Madrid durchaus eine Chance habe. Er betonte, dass Leipzig zwei starke Leistungen benötigen werde, um weiterzukommen, aber dass sie keineswegs chancenlos seien.