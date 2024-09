Real Madrid - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Für den VfB Stuttgart ist es das erste Spiel in der Königsklasse seit 14 Jahren. Einen schwierigeren Auftakt könnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kaum haben, denn die Stuttgarter bekommen es mit dem Titelverteidiger und CL-Rekordsieger Real Madrid zu tun. Auf den deutschen Vizemeister wartet also gleich zu Beginn der Champions League Saison 24/25 ein richtig harter Brocken. Zutrauen kann man des dem VfB aber trotzdem, schließlich hat das Team in den vergangenen Jahren einen fast beispiellosen Höhenflug hingelegt. Nach zwei Jahren im Abstiegskampf kletterte Stuttgart in der Saison 23/24 bis auf Platz 2 der Bundesliga und auch der Auftakt in die aktuelle Saison ist der Mannschaft gelungen.

Für Real Madrid dürfte sich die Champions League mittlerweile fast wie ein Pflichtspiel in der spanischen La Liga anfühlen. Die Königlichen sind seit fast 30 Jahren Dauergast in der höchsten europäischen Spielklasse. 18-Mal schaffte es das spanische Team ins Finale des Wettbewerbs und 15-Mal holte Real den Titel, was einer Gewinnquote von 83,3 Prozent entspricht. AC Mailand auf dem zweiten Platz der Rangliste kommt auf „nur“ sieben Siege, der FC Bayern holte sechsmal den Titel.

Wann findet die Partie zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum CL-Auftakt des VfB Stuttgart haben wir hier für Sie.

Madrid gegen Stuttgart in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart am 17. September 2024 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, der Heimspielstätte von Real.

Real Madrid - VfB Stuttgart live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Für die Übertragung der CL-Saison 2024/25 sind erneut DAZN und Amazon Prime Video zuständig. Einzig das Finale des Turniers wird voraussichtlich auch im Free-TV gezeigt. Für die Übertragung des Spiels war in der vergangenen Saison das ZDF zuständig. Egal, welche Mannschaft es bis ins Endspiel schafft: Wer den CL-Pokal 2025 in die Höhe halten darf, wird auf deutschem Boden entschieden. Schauplatz des Finales ist die Allianz-Arena in München.

Wenn Sie das Spiel zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart live verfolgen möchten, dann benötigen Sie ein Abo bei Prime Video. Der Streaming-Dienst von Amazon zeigt an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel mit deutscher Beteiligung. Alle Einzelheiten zur Übertragung der Partie auf einen Blick:

Spiel: Real Madrid - VfB Stuttgart, Ligaphase der Champions League 24/25, 1. Spieltag

Datum: 17. September 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: Prime Video

Real Madrid - VfB Stuttgart in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Der spanische Meister aus Madrid und der deutsche Vizemeister aus Stuttgart standen sich bisher noch nie auf dem Rasen gegenüber. Einen Rückschluss auf das anstehende Spiel in der Champions League lässt die Bilanz also nicht zu. Dennoch geht Real Madrid als klarer Favorit in das Match gegen den VfB Stuttgart. Nicht umsonst sind die Königlichen Rekordsieger der Champions League.