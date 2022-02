Real Sociedad - RB Leipzig in der Europa League: Liveticker und Übertragung im TV oder Stream

Real Sociedad und RB Leipzig treffen in der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Europa League stehen aktuell die Spiele der Finalrunden-Playoffs an. Die Begegnungen wurden im Dezember ausgelost und es wird jeweils ein Drittplatzierter aus der Gruppenphase der Champions League gegen einen Zweitplatzierten aus der Europa League antreten. Die Gruppensieger sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert und werden dann den Gewinnern der Zwischenphase zugelost. Vorherige Gegner der Gruppenphase und Mannschaften des gleichen Landesverbandes dürfen dabei nicht gegeneinander antreten.

Sie wollen mehr zur Partie zwischen Real Sociedad und RB Leipzig in der Europa League erfahren? Wir haben in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung für Sie und verraten Ihnen außerdem, ob Sie das Playoff-Spiel auch im Free-TV empfangen können. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Tore und werden darüber hinaus zu allen Highlights der Partie informiert.

Real Sociedad - RB Leipzig in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Real Sociedad trifft am 24. Februar 2022 in den Finalrunden-Playoffs der Europa League auf RB Leipzig. Anstoß der Partie ist um 18.45 Uhr im Anoeta Stadion im spanischen San Sebastián.

Real Sociedad vs. Leipzig: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In den kommenden drei Jahren wird RTL die Übertragung der Europa League übernehmen. Der Sender hat sich die Exklusiv-Rechte gesichert und wird die Spiele der Europa League sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Stream bei RTL+ übertragen. Das Spiel zwischen Real Sociedad und RB Leipzig wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Real Sociedad - RB Leipzig , Finalrunden-Playoffs der Europa League 2021/22, Rückspiel

- , Finalrunden-Playoffs der 2021/22, Rückspiel Datum: Donnerstag, 24. Februar 2022

Donnerstag, 24. Februar 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Anoeta Stadion, San Sebastián

Anoeta Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Unser Datencenter liefert alle aktuellen Infos zur Euorpa League 21/22. Falls Sie keinen Premium-Zugang für RTL+ haben, können Sie das Spiel zwischen Real Sociedad und RB Leipzig bequem bei uns im Liveticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore und werden darüber hinaus zu allen gelben und roten Karten sowie zu den Highlights des Spiels informiert. Kurz vor dem Anstoß finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die exklusiven TV-Rechte für die Übertragung der Europa League hat sich bis 2024 RTL gesichert. Der Privatsender wird alle Spiele des Wettbewerbs entweder im kostenpflichtigen Stream von RTL+ oder auch im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro zeigen. Um die Spiele der Europa League im Stream sehen zu können, ist ein Premium Account bei der Streaming-Plattform RTL+ notwendig, der im Monat 4,99 Euro kostet.

Kurz gesagt: Bis zu acht Spiele der Europa und der Conference League werden an jedem Spieltag im Stream auf RTL+ gezeigt. Ein Spiel gibt es pro Spieltag aber auch im Free-TV zu sehen: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro.

Real Sociedad gegen RB Leipzig: Bilanz und Infos

Bisher sind sich die beiden Vereine noch nicht auf dem Platz begegnet. Welche Mannschaft im Match in der Europa League die Nase vorn haben könnte, ist folglich schwer zu sagen. Real Sociedad hält sich in der spanischen La Liga im oberen Drittel der Tabelle und auch RB Leipzig zählt in der Bundesliga zu den Top-Vereinen. Es verspricht ein spannendes Duell zwischen dem Bundesligisten und der spanischen Mannschaft aus San Sebastián zu werden. (AZ)