Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

In der nächsten Runde des DFB-Pokals treffen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Wissenswertes rund um Übertragung im Free-TV, Liveticker, Termin und Sender gibt es hier.

Im Spielplan des DFB-Pokals 2022/2023 steht die zweite Runde an. Aufgrund der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft ist die Saison früher als üblich gestartet, nämlich am 29. Juli 2022. Am 3. Juni 2023 wird, wie jedes Jahr auch, der Sieger im Berliner Olympiastadion gekürt.

Den großen Traum vom DFB-Pokal möchten sich auch die beiden Vereine Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf erfüllen, die aktuell in der Zweiten Fußball-Bundesliga spielen. Zunächst müssen sich die Teams aber im bevorstehenden Spiel beweisen, um weiterzukommen.

Möchten Sie gerne mehr zur anstehenden Partie im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Kann man die Partie auch online verfolgen? Wann ist der Termin? Gibt es einen Liveticker? Welcher Sender überträgt das Spiel? Wir haben die Details.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Regensburg gegen Düsseldorf im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die zweite Runde des DFB-Pokals findet am 18. Oktober 2022 und 19. Oktober 2022 statt. Die Partie zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf ist am 19. Oktober 2022. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Jahnstadion in Regensburg.

Regensburg - Düsseldorf im DFB-Pokal online schauen: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 2022/2023 teilen sich in dieser Saison ARD, ZDF und Sky, wobei letzterer alle Spiele überträgt. So wird auch die Partie zwischen Regensburg und Düsseldorf beim kostenpflichtigen Sender Sky übertragen. Am zweiten Spieltag werden lediglich die Spiele zwischen Darmstadt und Gladbach (ARD) sowie Augsburg und Bayern München (ZDF) im Free-TV zu sehen sein.

Über WOW, dem früheren Sky Ticket, haben Sie außerdem die Möglichkeit die Partie der Zweitligisten online im Stream mitzuverfolgen. Bei WOW gibt es nicht nur ein Angebot aus Live-Sport, sondern auch aus Filmen und Serien.

Alle wichtigen Informationen zur Partie zwischen Regensburg und Fortuna Düsseldorf haben wir für Sie in der Übersicht zusammengetragen:

Spiel: Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf , zweite Runde in der DFB-Pokal-Saison 2022/2023

vs. , zweite Runde in der DFB-Pokal-Saison 2022/2023 Datum: 19. Oktober 2022

19. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Jahnstadion Regensburg

Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/2023: Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Unser Datencenter liefert Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/2023. Vor der Partie können Sie bereits die Aufstellungen der Teams ansehen. Weiterhin liefern wir Ihnen in unserem Liveticker alle Besonderheiten zum Spiel zwischen Regensburg und Düsseldorf inklusive Tore, Spielstand, Ein- und Auswechselungen sowie gelbe und rote Karten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/2023: Regensburg - Fortuna Düsseldorf: Bilanz und Infos

Jahn Regensburg sowie Fortuna Düsseldorf spielen in dieser Saison in der Zweiten Bundesliga. Das anstehende Spiel im DFB-Pokal ist allerdings nicht die erste Begegnung der beiden Teams. Bereits in der Hinrunde der diesjährigen Zweiten-Bundesliga-Saison sind Regensburg und Düsseldorf aufeinander getroffen. Am 6. Spieltag gewannen die Düsseldorfer zuhause mit 4:0. Die Torschützen waren Ginczek (Minute 59), Kownacki (Minute 65), Klaus (Minute 78) sowie Appelkamp (Minute 85).

Insgesamt trafen die beiden Teams neunmal aufeinander. Düsseldorf holte dabei viermal den Sieg, Regensburg einmal. Vier weitere Spiele gingen unentschieden aus.

In der ersten Runde des DFB-Pokals traf die Fortuna aus Düsseldorf auf Offenbach. Das Spiel konnte das Team um Daniel Thioune mit 4:1 für sich entscheiden. Die Torschützen auf Seite von Düsseldorf waren Hoffmann (Minute 33), Peterson (Minute 54) und Ginczek (Minute 71, Minute 79). Daniel Ginczek erzielte in dieser Partie einen Doppelpack.

Jahn Regensburg sorgte in der ersten Runde im Pokal für eine Sensation. Im Spiel gegen den 1.FC Köln lag die bayrische Mannschaft von Mersad Selimbegovic zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Die Treffer erzielten Albers (Minute 18) sowie Owusu (Minute 26). Da der FC Köln jedoch noch aufholte, kam es zur Verlängerung und anschließend zum Elfmeterschießen, was Regensburg letztendlich für sich entscheiden konnte.