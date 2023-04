Pipinsried kassiert eine Rekordpleite in der Regionalliga

Der Regionalligist Pipinsried steckt tief im Tabellenkeller – und zugleich schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt von Spiel zu Spiel.

Wenn ein Verantwortlicher nach einem Fußballspiel die Aussage trifft, dass „wir uns alle hinterfragen müssen“, ist das wahrlich kein gutes Zeichen. Da muss vorher schon Einschneidendes passiert sein. Wie etwa beim FC Pipinsried, der in der Regionalliga Bayern in akuter Abstiegsnot schwebt. Nach dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching traf nun Teammanager Atdhedon Lushi die Aussage. 1:8 hatten die Pipinsrieder nach ordentlicher erster Halbzeit gegen den Spitzenreiter verloren.

Ähnlich wie dem FC Pipinsried geht es dem Schlusslicht SV Heimstetten

Es war die deutlichste Heimniederlage im vierten Regionalliga-Jahr des Dorfklubs, zugleich schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt von Spiel zu Spiel. In den ausstehenden sieben Partien müssen die Pipinsrieder schon jetzt 13 Zähler aufholen, um wenigstens noch die Relegation mit den Bayernliga-Vizemeistern zu erreichen. Und auch die Trainerfrage ist weiterhin offen. Noch sei nicht entschieden, ob der Ex-Löwe Herbert Paul als Spielertrainer an Bord bleibt, betonte Lushi nach dem Unterhaching-Spiel.

Ähnlich wie dem FC Pipinsried geht es dem Schlusslicht SV Heimstetten und dem tief im Abstiegskampf steckenden TSV Rain/Lech – allesamt klassische „Südklubs“, was zur Folge hätte, dass sich das Gesicht der Bayernliga Süd in der Saison 2023/24 mal wieder verändern und womöglich Umgruppierungen in die Nord-Gruppe ins Haus stehen.

Wobei nach wie vor offen ist, wie es beim TSV Rain weitergeht. Zwar hat die zuständige Spielbetriebs-Gesellschaft fristgerecht einen Zulassungsantrag für die Regionalliga gestellt, nach wie vor steht jedoch im Raum, dass es für die Lechstädter sportlich womöglich nur in der Landes- oder Bezirksliga weitergeht.