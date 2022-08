Reit-WM 2022: Zeitplan und Übertragung im TV und Stream

Derzeit findet die Reit-WM 2022 in Dänemark statt. Hier erfahren Sie alles rund um den Zeitplan und die Übertragung des Turniers im TV und Stream.

Die Reit-WM 2022 findet dieses Jahr in der dänischen Stadt Herning statt. Die erfolgsverwöhnten deutschen Reiter sind selbstverständlich ebenfalls mit dabei, diesmal jedoch nicht als Favoriten.

Da der Reitsport mit anderen Sportarten und Sportereignisse um Sendezeiten konkurrieren muss, fallen die Übertragungsmöglichkeiten für die Reit-WM eher mau aus. Wir zeigen Ihnen jedoch, wo Sie das Turnier dennoch verfolgen können.

Reit-WM 2022: Zeitplan des Turniers

Das Turnier findet vom 5. bis zum 14. August in der dänischen Stadt Herning statt. Die Teilnehmer treten in den Disziplinen Para-Dressur, Voltigieren, Dressur und Springen gegeneinander an. Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die an den verschiedenen Tagen stattfindenden Disziplinen zusammengestellt:

Freitag, 5. August:

Springen: 1. Qualifikation großer Preis (16.30-20.30 Uhr)

Samstag, 6. August:

Dressur : Mannschaftswertung Grand Prix Teil 1 (9.00-20.00 Uhr)

Grand Prix Teil 1 (9.00-20.00 Uhr) Voltigieren: Pflicht Gruppen (8.30-12.00 Uhr), Pflicht Damen (13.00-16.00 Uhr), Pflicht Herren (17.00-19.30 Uhr)

Pflicht Gruppen (8.30-12.00 Uhr), Pflicht Damen (13.00-16.00 Uhr), Pflicht Herren (17.00-19.30 Uhr) Springen: 2. Qualifikation Großer Preis Große Tour (16.30-20.30 Uhr)

Sonntag, 7. August:

Dressur : Mannschaftswertung Grand Prix Teil 2 (9.00-20.30 Uhr)

Grand Prix Teil 2 (9.00-20.30 Uhr) Voltigieren: Technik Damen (13.00 Uhr), Technik Herren (16.00 Uhr), Kür Paare (18.00 Uhr)

Montag, 8. August:

Dressur : Grand Prix Special Einzelwertung (14.00-21.00 Uhr)

Grand Prix Special (14.00-21.00 Uhr) Voltigieren: Kür Damen (12.00 Uhr), Kür Herren (15.00 Uhr), Kür Gruppen (17.00 Uhr)

Kür Damen (12.00 Uhr), Kür Herren (15.00 Uhr), Kür Gruppen (17.00 Uhr) Springen: Großer Preis Große Tour (9.00-12.00 Uhr)

Dienstag, 9. August:

Ruhetag

Mittwoch, 10. August:

Dressur : Einzelwertung Kür (20-23.30 Uhr)

Kür (20-23.30 Uhr) Springen: Zeitspringen 1,55m (8.00-17.00 Uhr)

Zeitspringen 1,55m (8.00-17.00 Uhr) Voltigieren: Pas de Deux Kür (12 Uhr), Nationenpreis (16.00 Uhr)

Pas de Deux Kür (12 Uhr), (16.00 Uhr) Para-Dressur: Einzelwertung Grade IV (8.30-11.15 Uhr), Einzelwertung Grade V (12.45-14.15 Uhr), Einzelwertung Grade II (14.45-16.45 Uhr)

Donnerstag, 11. August:

Springen: Nationenpreis Teil 1 (10.00-19.00 Uhr)

Teil 1 (10.00-19.00 Uhr) Para-Dressur: Einzelwertung Grade III (8.30-10.00 Uhr), Einzelwertung Grade 1 (12.00-15.30 Uhr)

Freitag, 12. August:

Springen: Finale Nationenpreis Mannschaftswertung (21-23.30 Uhr)

Finale (21-23.30 Uhr) Para-Dressur: Mannschaftswertung Grade IV (8.30-11.15 Uhr), Mannschaftswertung Grade V (12.45-14.15 Uhr), Mannschaftswertung Grade II (14.45-16.45 Uhr)

Samstag, 13. August:

Para-Dressur: Mannschaftswertung Grade III (9.00-10.40 Uhr), Mannschaftswertung Grade I (12.30-16.00 Uhr)

14. August:

Springen: Einzelwertung Weltmeisterschaft (14.00-17.00 Uhr)

Weltmeisterschaft (14.00-17.00 Uhr) Para-Dressur: Einzelwertung Kür Grade IV und V (9.00-11.30 Uhr), Einzelwertung Kür Grade I, II und III (13.00-17.00 Uhr)

Übertragung der Reit-WM im TV und Stream

Das Reitsport-Event konnte sich nicht viele Sendeplätze im TV sichern. Zu groß war wohl die Konkurrenz der anderen Sportarten. Dennoch gibt es einige TV-Übertragungen der Highlights des Turniers. Zu den übertragenden Sendern zählen die ARD und der Sport-Sender Eurosport. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Sendetermine zur Reit-WM im TV:

Datum Event Sender Uhrzeit 7. August Dressur : Mannschaftsentscheidung Grand Prix (Zusammenfassung) Eurosport 22.00-23.00 Uhr 8. August Dressur : Einzelentscheidung Grand Prix (Zusammenfassung) Eurosport 22.00-23.00 Uhr 10. August Dressur : Einzelentscheidung Kür Eurosport 19.45 Uhr 12. August Springen: Mannschaftsentscheidung Eurosport 20.45 Uhr 14. August Springen: Einzelentscheidung ARD 15.45 Uhr 14. August Springen: Einzelentscheidung (Zusammenfassung) Eurosport 22.00-23.00 Uhr

Auch im Stream kann die Reit-WM verfolgt werden. Hier bietet die ARD-Sportschau eine Möglichkeit, Teile des Turniers im Sportschau-Livestream kostenlos zu sehen. Die Übertragungstermine sind:

11. August: Springen - Nationenpreis Teil 1 (ab 12.45 Uhr)

Teil 1 (ab 12.45 Uhr) 12. August: Springen - Mannschaftsentscheidung (ab 20.55 Uhr)

(ab 20.55 Uhr) 14. August: Springen - Einzelentscheidung (ab 13.55 Uhr)

Für all diejenigen, denen auch das noch nicht genug ist und die das gesamte Turnier der Reit-WM sehen möchten, für die bietet der Streamingdienst Clipmyhorse die passende Option. Auf der Reitsport-Plattform werden alle Events der Reit-WM gestreamt. Wer den Dienst nutzen möchte, der muss allerdings ein Abo abschließen. Ein solches ist ab 16,25 Euro pro Monat zu haben.