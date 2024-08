Reiten bei Olympia 2024: Termine im Zeitplan und Übertragung im TV und Stream

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gibt es im Reitsport insgesamt sechs Wettbewerbe - jeweils einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb in jeder der drei Disziplinen. Diese Disziplinen sind das Springreiten, die Dressur und das Vielseitigkeitsreiten. Erst 1952 durften Frauen zunächst in der Dressur teilnehmen und später dann auch im Spring- und Vielseitigkeitsreiten. Der Reitsport gehört somit zu den wenigen Sportarten, bei denen Männer und Frauen gleichermaßen antreten können.

Doch wann fanden die Wettkämpfe in den Reitdisziplinen bei Olympia 2024 in Paris statt? Wie sahen die einzelnen Termine im Zeitplan aus? Und wo wurden die verschiedenen Runden der Reitsportdisziplinen im Free-TV und im Stream übertragen? Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Reiten bei Olympia 2024: Termine im Zeitplan

Laut dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 begannen die Wettkämpfe der Reitdisziplinen am Samstag, 27. Juli. Insgesamt gibt es in den verschiedenen Wettkämpfen sechs Goldmedaillen zu gewinnen. Der Veranstalter hatte die einzelnen Termine zwar bekannt gegeben, aber weist auf mögliche Änderungen im Zeitplan hin. Der Austragungsort ist das Château de Versailles, wo ein temporäres offenes Stadion für die Austragung der Reitdisziplinen erbaut wurde. Hier finden Sie die Termine auf einen Blick:

Samstag, 27. Juli 2024

09.30 Uhr: Vielseitigkeit Team Dressur

09.30 Uhr: Vielseitigkeit Einzel Dressur

Sonntag, 28. Juli 2024

10.30 Uhr: Vielseitigkeit Team Geländeritt

10.30 Uhr: Vielseitigkeit Einzel Geländeritt

Montag, 29. Juli 2024

11.00 Uhr: Vielseitigkeit Einzel Springen, Qualifikation

11.00 Uhr: Vielseitigkeit Team Springen, Finale

15.00 Uhr: Vielseitigkeit Einzel Springen, Finale

Dienstag, 30. Juli 2024

11.00 Uhr: Dressur Team Grand Prix, Tag 1

11.00 Uhr: Dressur Einzel Grand Prix, Tag 1

Mittwoch, 31. Juli 2024

10.00 Uhr: Dressur Team Einzel Grand Prix, Tag 2

10.00 Uhr: Dressur Einzel Grand Prix, Tag 2

Donnerstag, 1. August 2024

11.00 Uhr: Springen Team, Qualifikation

Freitag, 2. August 2024

14.00 Uhr: Springen Team, Finale

Samstag, 3. August 2024

10.00 Uhr: Dressur Team Grand Prix, Special

Sonntag, 4. August 2024

10.00 Uhr: Dressur Einzel Grand Prix, Kür

Montag, 5. August 2024

14.00 Uhr: Springen Einzel, Qualifikation

Dienstag, 6. August 2024

10.00 Uhr: Springen Einzel, Finale

TV-Übertragung von Reiten bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

Falls Sie auf eine Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 warten, dann wird sich das Warten lohnen. Die Übertragungsrechte von Olympia hat sich in diesem Jahr der Anbieter Warner Bros. Discovery gesichert, sodass einige Wettkämpfe im Free-TV auf Eurosport 1 gezeigt werden. Auch ARD und ZDF haben sich Sublizenzen gesichert. Das ist die Übertragung im Free-TV:

28. Juli 2024, 10.30 Uhr: Vielseitigkeit Geländeritt ( ZDF )

29. Juli 2024, 12.15 Uhr: Vielseitig Team Springen, Finale ( ARD )

29. Juli 2024, 15.00 Uhr: Vielseitig Einzel Springen, Finale ( ARD )

29. Juli 2024, 15.15 Uhr: Springreiten ( Eurosport)

30. Juli 2024, Uhrzeit offen: Dressur, Mannschaft, Einzel ( ZDF )

31. Juli 2024, 15.30 Uhr: Frauen Trap ( Eurosport )

1. August 2024, Uhrzeit offen: Qualifikation Springreiten, Mannschaft ( ZDF )

2. August 2024, 14.00 Uhr: Pferdespringen Team ( Eurosport )

2. August 2024, 14.00 Uhr: Pferdespringen Finale ( ARD )

3. August 2024, 10.00 Uhr: Finale Dressur Mannschaft ( ZDF )

4. August 2024, 10.00 Uhr: Dressur Einzel Grand Prix, Kür ( ARD )

5. August 2024, Uhrzeit offen: Qualifikation Springreiten, Einzel ( ZDF )

6. August 2024, 10.00 Uhr: Springen Einzel Finale ( ARD )

Reiten bei Olympia 2024 im Stream

Sie sitzen nicht gern vor dem Fernseher und bevorzugen Streams? Dann bietet Ihnen der Streamingdienst Discovery+ auch diese Möglichkeit für die Übertragungen von Olympia und dessen Wettkämpfen. Allerdings kostet dies 5,99 Euro im Monat, es sei denn, sie sind mit einer werbeunterstützenden Version für nur 3,99 Euro monatlich einverstanden. Neben der Reitdisziplin werden dort auch alle anderen Disziplinen gezeigt.

Die ARD bietet einen Live-Stream, ebenso gibt es auch einen ZDF Live-Stream zu sehen.