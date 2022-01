Olympiasieger Ludger Beerbaum – wirklich ein Tierquäler?

In einem Fernsehbericht wird Olympiasieger Ludger Beerbaum Tierquälerei vorgeworfen. Der Pferdesport gerät erneut massiv in die Kritik.

Die verstörenden Bilder von Tokio, als die überforderte Fünfkämpferin Annika Schleu bei den Olympischen Spielen ihr Pferd mit der Gerte traktierte, sind noch kein halbes Jahr her, da legt sich der nächste Schatten über den deutschen Reitsport. Doch nun wurde ein weitaus prominenterer "Täter" ausgemacht, der dem Sport und seinem jetzt schon angeschlagenen Image noch weitaus größeren Schaden zufügen könnte: Springreiter Ludger Beerbaum. Olympiasieger, mehrfacher Mannschaftsweltmeister, zweifacher Europameister. Bisher eine erfolgreiche und renommierte Reitsport-Ikone, der viele junge Talente nacheifern.

Journalistin filmt heimlich auf der Anlage von Ludger Beerbaum

Nach einem TV-Bericht von Enthüllungsjournalist Günther Wallraff am Dienstagabend in der Sendung RTL Extra geraten nun aber der Springreiter und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) gehörig unter Druck. Eine inkognito bei Beerbaum als Praktikantin angestellte Journalistin hatte Wallraff wohl heimlich gedrehte Videos zugespielt. Die sollen zeigen, wie auf der Anlage von Beerbaum in Riesenbeck Pferde gebarrt werden. Barren – das aktive Schlagen eines Stocks oder Stange beim Sprung auf die Beine des Pferdes – gilt als unerlaubte Trainingsmethode. Durch das passgenaue Zuschlagen sollen die Tiere ihre Beine über den Sprung höher an den Körper ziehen.

Im Falle von Beerbaum soll einem von ihm gerittenen Pferd beim Sprung über ein Hindernis eine Vierkantstange gegen die Vorderbeine geschlagen worden sein. Beerbaum hat die Vorwürfe am Mittwoch rigoros zurückgewiesen. „Der Beitrag von RTL extra ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend“, schrieb der 58 Jahre alte Springreiter und kündigte juristische Schritte an. „Es ist nicht hinzunehmen, dass heimlich auf meinem privaten Grund und Boden gefilmt wurde.“

Ermittlungen zu Barr-Vorwürfen in Nordrhein-Westfalen wurden eingestellt

Auf allgemeine Erklärungen beschränkte sich die Reiterliche Vereinigung. „Bereits jetzt, unabhängig von dem gezeigten Beitrag, können wir klar sagen, dass der Gebrauch von Vierkantstangen sowie genopptem oder gestacheltem Stangenmaterial inakzeptabel ist und nicht im Einklang steht mit den Grundsätzen des fairen Pferdesports“, sagte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach in einer noch in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Verbandes.

Der FN sind Barr-Vorwürfe aber wohl schon länger bekannt, denn sie hatte 2021 in Nordrhein-Westfalen eine Anzeige gegen unbekannt wegen der möglichen Verletzung des Tierschutzgesetzes erstattet. Im November waren die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Münster aber eingestellt worden. Nach der Sichtung der Filmaufnahmen wolle man über das weitere Vorgehen entscheiden, teilte die FN mit.

Auch der Weltreitsportverband, die FEI, hat sich mittlerweile eingeschaltet und will die Vorwürfe gegen Beerbaum prüfen. „Die FEI verurteilt jede Form von Pferdemisshandlung und die Trainingsmethoden, die in dem RTL-Video zu sehen sind, sind aus Sicht des Pferdewohls völlig inakzeptabel und verstoßen gegen das FEI-Reglement“, ließ der Weltverband am Mittwoch verlauten.

Um Pferdezüchter Paul Schockemöhle gab es vor 30 Jahren bereits Vorwürfe des Barrens

Dabei ist das Problem mit dem Barren im Springsport schon lange bekannt. Vor rund 30 Jahren hatte es einen großen Skandal um den heutigen Pferdezüchter und -händler Paul Schockemöhle gegeben – der damals als einer der erfolgreichsten Springreiter Deutschlands eine ähnliche Titelsammlung wie der heute 58-jährige Beerbaum aufwies. Er wurde des Barrens überführt. Nie verstummte in den folgenden Jahren die Kritik, dass im Stall Schockemöhle – und nicht nur bei ihm – das Barren gewissermaßen zum Alltag gehöre.

Definition zwischen "Barren" und "Touchieren" ist von der FN nicht konkretisiert worden

Wohl auch deshalb, weil die FN seit Jahren ohne klares Ergebnis zwischen den Definitionen „Barren“ (unerlaubt) und „Touchieren“ (erlaubt) wankt. Laut Richtlinien dürfe beim „Touchieren“ ein maximal drei Meter langes, nicht mehr als zwei Kilo schweres glattes Rundholz benutzt werden, um Pferde über dem Sprung „sensibler“ zu machen. Das sei allerdings nur kundigen Fachleuten gestattet. Seit Anfang Januar 2021 versucht eine Expertenkommission bei der FN eine deutlichere Definition zu formulieren. „Die Grenzen zwischen dem laut Richtlinien für Reiten und Fahren zulässigen Touchieren und dem gemäß Tierschutz-Leitlinien verbotenen Barren sind fließend“, versuchte sich FN-Generalsekretär Lauterbach zu rechtfertigen, „genau deshalb ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich.“

Ludger Beerbaum betont "nichts Unerlaubtes" getan zu haben und beruft sich auf das erlaubte "Touchieren" eines Pferdes beim Überspringen eines Hindernisses. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Darauf beruft sich auch Ludger Beerbaum. "Die im Beitrag gezeigten Szenen auf dem Reitplatz haben mit Barren nichts zu tun. Es handelt sich dabei um erlaubtes Touchieren, das von einem erfahrenen, routinierten Pferdefachmann durchgeführt wurde", meinte Beerbaum. Der im Video zu sehende Gegenstand habe die Vorgaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung für ein zulässiges Touchieren erfüllt. Etwa, dass die Stange ein glattes Rundholz - nicht mehr als drei Meter lang und nicht schwerer als zwei Kilo - sein muss. Beerbaum betonte, "dass diese erlaubte Trainingsmethode bei uns nur sehr selten angewendet wird und nicht Bestandteil der täglichen Arbeit ist".

Er führe seinen Stall als einen offenen Stall, bei dem täglich Besuchergruppen zu Gast seien. "Hier wird auf offen einsehbaren Plätzen geritten und das tägliche Training absolviert. Es wird nichts Verstecktes, Unerlaubtes gemacht." Nur ein Pferd, das artgerecht behandelt, professionell versorgt und gefüttert, trainiert und gemanagt werde, könne sportliche Leistungen erbringen. "Die Pferde sind unser Kapital, um das wir uns tagein, tagaus kümmern", sagte Beerbaum.

Ermittlungen zur Fünfkämpferin Annika Schleu wegen Verdachts der Tierquälerei sind eingestellt

Und während in diesem Pferdesportfall die Untersuchungen gerade erst aufgenommen werden, ist ein anderer, der für großes Aufsehen sorgte, abgeschlossen. Vergangene Woche hat die Staatsanwaltschaft Potsdam das Verfahren gegen die olympische Fünfkämpferin Annika Schleu und ihre Trainerin wegen des Verdachts der Tierquälerei eingestellt. Die Beschuldigten hätten in Tokio auf das Reitpferd nur kurzfristig eingewirkt und sich in einer physischen und psychischen Ausnahmesituation des olympischen Wettkampfes befunden, hieß es in einer auf der Internetseite der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Mitteilung. „Dem Turnierpferd wurden zudem keine Verletzungen zugefügt“, hieß es dort. (mit dpa)